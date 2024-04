Secondo un leaker Apple e collezionista di prototipi noto come “Kosutami”, Apple ha smesso di produrre accessori FineWoven.



In Condividi su X Kusutami (ex Twitter) ha spiegato che Apple ha interrotto la produzione degli accessori FineWoven a causa della loro scarsa durata. In futuro l'azienda potrebbe passare a un altro materiale diverso dalla pelle per i suoi accessori premium.

Kosutami ha rivelato in passato informazioni precise sugli accessori FineWoven. Il leaker ha rivelato i piani di Apple di introdurre nuovi cinturini per Apple Watch realizzati in “tessuto intrecciato” più di un mese prima del loro debutto, oltre a custodie per iPhone abbinate. Kosutami ha anche rivelato le prime immagini degli accessori FineWoven poco prima dell'evento in cui sono stati annunciati ufficialmente. MacRumors Comprendiamo che la fonte di queste ultime informazioni riguardanti l'interruzione della produzione è la stessa delle precedenti voci su FineWoven che in definitiva erano accurate, quindi dovrebbe essere presa sul serio finché non ne sapremo di più.

Apple ha smesso di vendere accessori in pelle nel settembre dello scorso anno, sostituendoli con un materiale più ecologico “FineWoven” che l'azienda descrive come un “tessuto di cotone lussuoso e resistente” realizzato con il 68% di poliestere riciclato. Le custodie per iPhone FineWoven costano $ 59, i portafogli MagSafe costano $ 59, i supporti AirTag costano $ 35 e i cinturini Apple Watch costano $ 99.

Gli accessori realizzati con questo materiale sono stati accolti molto male dai clienti, a causa della scarsa durata e della qualità deludente. Gli accessori FineWven in nuove opzioni di colore erano notevolmente assenti dall'aggiornamento primaverile di Apple. Se Apple smettesse di produrre accessori FineWoven, potrebbe passare del tempo prima che le attuali scorte dell'azienda inizino a esaurirsi notevolmente.