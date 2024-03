Samsung ti regala subito una TV 4K da 65 pollici, ma l'offerta di Amazon è migliore

Jason Hainer/Zednet

All'inizio di questa settimana, Samsung ha rivelato i prezzi ufficiali del 2024 per i suoi televisori, aprendo la porta ai tanto attesi fan e sviluppatori dell'intrattenimento per mettere i loro soldi dove sono gli ultimi display domestici. Come LG e TCL, l'intelligenza artificiale è al centro dei televisori Samsung di quest'anno, a partire dall'antiriflesso Modello OLED S95D alla crescente popolarità Televisore a cornice Agli umili QLED 4K La maggior parte delle persone probabilmente finirà per acquistare. Oh, e Samsung lancerà una TV 4K da 65 pollici – il TU690T del 2022 – con… Nessuno dei suoi televisori L'ho preordinato, quindi è carino.

Per non essere da meno, Amazon Grandi saldi primaverili Questo fine settimana coincide con l'offerta TV gratuita di Samsung E Ogni modello è scontato di $ 100, rendendolo la destinazione per i membri Prime che desiderano passare agli ultimi set QLED, OLED, 8K e lifestyle.

Senza dubbio, il meglio della gamma TV Samsung 2024 è OLED S95D, che io e Jason Hainer di ZDNET abbiamo presentato al CES a gennaio. Il suo predecessore, l'OLED S95C, era già eccezionale quando l'abbiamo testato, e l'ultimo modello migliora le cose con un display antiriflesso che risolve uno dei maggiori problemi degli attuali pannelli OLED: neutralizzare i fastidiosi riflessi della luce ambientale per produrre un maggiore contrasto e, in qualche modo, una densità di colore più forte.

C'è anche più economico Modello S90D Che perde l'elaborazione antiriflesso ma ottiene comunque un processore AI aggiornato per migliorare la profondità, aumentare la frequenza di aggiornamento a 144 Hz e migliorare l'upscaling 4K. Noterò che l'S90D non è disponibile in dimensioni inferiori a 55 pollici, rispetto, ad esempio, al nuovo display OLED C4 di LG, disponibile in 42 e 48 pollici.

Inoltre: il TV OLED S95D di Samsung è il miglior televisore al CES 2024 e il migliore al mondo in questo momento

Grande aggiornamento con quest'anno Televisore a cornice È in grado di abbassare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz per ridurre il consumo energetico. Per quanto riguarda i modelli 8K costosi ma più accessibili (QN800D E QN900D), Samsung spera che le nuove funzionalità di intelligenza artificiale e di ottimizzazione del movimento siano sufficienti per attirare potenziali acquirenti, nel caso in cui la TV aggiuntiva da 65 pollici non serva.

Infine, parliamo di “TV libera”. È il modello TU690T, rilasciato nel 2022, con un processore Crystal UHD 4K accettabile (aggiornabile) e due porte HDMI. La sottile tecnologia di visualizzazione, denominata “Direct Lit LED”, non presenta l'attenuazione locale come i migliori piccoli set LED che abbiamo testato su ZDNET, ma secondo gli acquirenti di Amazon, dovrebbe diventare abbastanza luminosa nella maggior parte delle condizioni di illuminazione.

In definitiva, una TV da 65 pollici gratuita, che in genere viene venduta a $ 449, non dovrebbe essere il motivo principale per cui acquisti uno di questi. Modelli Samsung 2024. Ma se stai già pensando di acquistarne uno, che si tratti di un TV Frame, OLED o QLED 8K, avere un set extra per il seminterrato, la camera degli ospiti o semplicemente un backup non è l'idea peggiore. E Amazon ti addebiterà $ 100 aggiuntivi se sei un membro Prime.