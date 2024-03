Report e punti salienti del Gran Premio d'Australia 2024: Carlos Sainz vince nel dramma in Australia mentre Max Verstappen si ritira e George Russell cade

Ma con DRS attivo solo un giro dopo, Sainz ha utilizzato l'assistenza al sorpasso per avvicinarsi a Verstappen ed emozionare il pubblico con la sua mossa tra le curve 9 e 10, sfruttando un momento “davvero strano” per il mondo che controlla. Campione all'inizio del giro.

Verstappen ha aggiunto un'imprecazione nel giro successivo: “La macchina è rotta”, prima che le telecamere catturassero un'enorme quantità di fumo proveniente dal retro della sua Red Bull. “Ho fumo, fuoco, fuoco, freno, freno”, arrivò il successivo messaggio radio in preda al panico.

I peggiori timori della Red Bull furono confermati quando Verstappen rallentò, fece retromarcia ed entrò ai box per fermare la vettura: l'asse posteriore destro era chiaramente danneggiato e i meccanici lo riportarono al box per un'ispezione più attenta.

In attacco, Sainz aveva ora un'occasione d'oro per trasformare il suo vantaggio in una prima vittoria al di fuori della Red Bull del 2024, con Norris che si è portato al secondo posto davanti a Leclerc, Piastri, Russell e Perez, mentre Stroll, Tsunoda, Hamilton e Alonso hanno completato le posizioni finali per spingere i punti.

Con le classifiche sul giro che devono ancora raggiungere la doppia cifra, Hamilton, Ricciardo e Cho, i titolari delle gomme morbide, si stanno tutti preparando ad affrontare le gomme dure, con Russell il primo dei piloti ad abbandonare le gomme medie a favore delle gomme dure , e Bottas ha dovuto sopportare un altro pit stop lento per problemi al dado centrale della ruota.