Elden Ring: gli YouTuber trovano exploit nelle rune riproduttive

quando inizi anello anticoNon hai molta armatura, almeno per alcune classi. Onestamente, sei debole in un mondo crudele. Il modo in cui i giocatori salgono di livello e aumentano le statistiche, ovviamente, è raccogliere le rune. Le rune sono in parte punti esperienza e in parte valuta e per ottenere forza dovrai raccoglierne molti.

Raccogliere rune è qualcosa che accadrà durante il gioco, anche se non ci stai particolarmente provando. Alcune attività e nemici – Come le guardie di sgombero a Gatefront Ruins – Ti verrà assegnato un set di rune. Ma se vuoi molte rune molto rapidamente, dovrai ricorrere alla coltivazione. Allevamento di rune.

Naturalmente, YouTube è già sfolgorante con alcune imprese e metodi creativi della fattoria delle rune. Ha detto che YouTuber TagBackTV ha creato un video su un metodo che può far guadagnare 585.600 rune ai giocatori all’ora.

Definisce il metodo nel video, ma fondamentalmente c’è un’area specifica in cui il giocatore può eseguire una roccia. Il masso rotolerà dal bordo di una scogliera vicina e i giocatori guadagneranno migliaia di rune. Quindi torni al sito della grazia e lo fai di nuovo. E ancora e ancora e ancora. E non ci sono combattimenti!

Arekkz Gaming ha un altro video in anticipo anello antico Fattoria Ron. Questo processo richiede alcuni combattimenti, ma è un processo relativamente semplice per ottenere molte rune in un breve lasso di tempo. Ogni uccisione in questo modo dà a ciascuno di loro 1.000 rune.

Il poligono contiene anche Guida per anello antico coltivazione delle rune. La nostra guida si concentra principalmente su West Limgrave, il sito di partenza per anello antico.

Se stai cercando qualcosa che non sia sfruttatore e più simile a una strada migliorata e semplice anello anticoPortal, Boomstick Gaming ha creato un video con le istruzioni per un itinerario di 15 minuti per batterlo.

