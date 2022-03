Arnold Palmer Invitational Presentato da Mastercard

Il campione della Honda Classic Seb Straca, Adam Scott, Tommy Fleetwood, Luke List e il secondo classificato API 2021 Lee Westwood saranno tra i punti salienti esaminati nel sorteggio di martedì.

La difesa del titolo di Bresson Dechambaut non sarebbe la stessa. È tornato sul ghiaccio per almeno un altro anno mentre continua a riprendersi e riprendersi dalle ferite all’anca sinistra e al polso sinistro. Ritirato dal torneo di Monda y.

Il DNP di DeChambeau garantisce che l’altro riceverà 550 punti FedExCup, $ 2,16 milioni (da un portafoglio di $ 12 milioni), una rinuncia all’iscrizione di tre anni (o estensione, a seconda dello stato attuale) e una rinuncia di tre anni al campionato GIOCATORI con una vittoria a Baia Hill.

Chiunque catturerà la vittoria andrà a lavorare anche lui.

Sono passati solo due anni da quando il punteggio medio di Bay Hill di 74.106 è stato il più alto di tutti i 72 non major in un periodo di quattro anni, e da allora non è stato nemmeno eclissato. È scivolato l’anno scorso, ma i 73.015 che lo hanno portato sono ancora il secondo punteggio più alto di Bay Hill negli ultimi nove anni. Sono rimasto colpito dalla divisione del round finale di 75.486 che è stata amplificata a sua volta da forti venti e venti superiori a 20 mph.

Questo è il problema della Florida. Se le brezze non soffiano, è un errore.

Il momento migliore questa settimana per la registrazione sarà il round di apertura quando il tempo dovrebbe essere relativamente calmo. Il vento si alzerà entro venerdì e rimarrà così per tutto il weekend. Le massime diurne saranno negli anni ’80 con un graduale aumento delle temperature fino al round finale. Inoltre, anche se a Orlando sono previste condizioni di siccità, come ha dimostrato domenica la PGA National, mai dire mai perché con queste condizioni meteorologiche si tratta di precipitazioni.

Indipendentemente da tutto ciò, Bay Hill non ha bisogno dell’aiuto di Madre Natura per offrire un test coerente ed equo. I Bermuda Green, che non vengono incrociati, avranno tutte le possibilità di toccare i 13 piedi dello Stimpmeter. Essere più grandi della media mitiga la sfida di trovarli nel regolamento, ma il raw raw da 3 pollici in più e più lungo no. Tuttavia, è preferibile un approccio più breve indipendentemente dal mentire perché il numero medio di green è di 7.500 piedi quadrati.

Con una personalizzazione completa di quattro 5 valori bonus a 7.466 iarde, la potenza e la precisione del tee nel green prepareranno il terreno per la classifica di domenica. DeChambeau è stato al centro della scena per quell’obiettivo l’anno scorso. Ha guidato il campo a tutte le distanze di guida – le sue esplosioni sull’acqua e 90 iarde fuori dal green a 5 bar negli ultimi due round sono state le più eccezionali – e due colpi guadagnati: Off-the Tee.

DeChambeau si è classificato secondo anche in SG: Tee-to-Green, T2 ai green nel regolamento e T3 in classifica 5. Il vantaggio è che ha guidato il campo segnando 3 volte, cosa non da poco considerando che il quartetto di uno- tiri in parità nel set Il nono più difficile della stagione.

Il programma di Rob Bolton

Rob Bolton di PGAOUR.COM riassume ed esamina ogni corso da molte prospettive. Cerca i suoi seguenti contributi come programmato.

lunedì: Classificazioni energetiche (API)

martedì*: valutazioni di forza (PRO), dormienti (API), deriva e dissolvenza

Mercoledì: Scegli “Em Anteprima

Domenica: Riabilitazionerupia E il Rimpasto di governo E il accessori medici E il classifica dei debuttanti

* – Rob è un membro del comitato di selezione degli esperti di PGA TOUR.COM per PGA TOUR Fantasy Golf, che pubblica anche martedì.