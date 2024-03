I contenuti PvE di Overwatch 2 sono stati cancellati perché agli sviluppatori sono state negate le ricompense per la prima volta, riportano le affermazioni

I contenuti PvE bloccati di Overwatch 2 sono stati cancellati.

Dipende Bloombergche ieri ha riferito che, dopo le “deboli” vendite delle precedenti missioni PvE, la società “non prevede di terminare” alcun contenuto PvE attualmente in sviluppo, e invece “raddoppierà” il gameplay PvP.



Telegiornale: Perché ci sono così tanti licenziamenti nel settore dei giochi?



Telegiornale: Perché ci sono così tanti licenziamenti nel settore dei giochi?

Il rapporto rileva inoltre che la “battaglia decennale” tra Blizzard e la società madre Activision ha diviso il management sui bonus. Blizzard ha sempre condiviso i premi a livello aziendale per evitare “tutti”. [wanting] “Per aver lavorato sui giochi di maggior successo invece di provare nuove idee”, ma l'ex presidente di Activision Bobby Kotich sostiene da tempo che solo coloro che “dietro i prodotti più redditizi dovrebbero essere premiati”.

Inoltre, nell'agosto 2023 agli sviluppatori di Overwatch 2 è stato detto che, a causa delle prestazioni mediocri del sequel, “non avrebbero dovuto ricevere nulla” ma all'epoca la società avrebbe accettato di coprire “alcuni bonus” per compensare i bonus. incapacità.

Tuttavia, all'inizio di questa settimana, ai dipendenti di Overwatch 2 è stato detto che non avrebbero ricevuto nulla, anche se in precedenza i dipendenti Blizzard avrebbero ricevuto un bonus basato sulle prestazioni complessive dell'azienda, non solo sui singoli giochi su cui avevano lavorato le persone. Ma questo sembra essere cambiato ora.

“La mancata ricezione di bonus di partecipazione agli utili è rara in Blizzard ed è il risultato di un importante cambiamento di politica attuato nel 2023”, ha affermato Bloomberg. “In precedenza, i dipendenti ricevevano bonus in base alle prestazioni complessive dell'azienda. Ma l'estate scorsa, i pagamenti sono diventati legati alle prestazioni di ogni specifico franchise. Poiché i loro titoli hanno avuto più successo nel 2023, le squadre coinvolte in giochi come Diablo e World of Warcraft hanno ricevuto dei bonus. “Questo mese, ma gli sviluppatori di Overwatch non sono stati così fortunati.”

Il mese scorso, Activision Blizzard ha dichiarato che stava apportando “importanti modifiche” a Overwatch 2 come parte di una “rivitalizzazione” dello sparatutto free-to-play che spera possa “rendere il PvP più gratificante e divertente”, oltre a “fornire una maggiore godimento.” Trasparenza per i giocatori all’interno del gioco”.

In un sincero post sul blog, il team ha insistito di aver “sentito”. [the] Feedback dei giocatori sul gioco competitivo nelle ultime otto stagioni e prevede di fornire “aggiornamenti importanti” per consentirti di sviluppare meglio le tue abilità e “vedere come progredisci nei ranghi competitivi”.

La scorsa settimana, Blizzard ha anche affermato che stava rivedendo il modo in cui introduce i nuovi eroi in Overwatch 2 a partire dalla stagione 10, rendendoli gratuiti e immediatamente disponibili per tutti i giocatori invece di bloccarli dietro il pass battaglia o la progressione premium del gioco, come è avvenuto nel caso. . La condizione precedente.

600 lavoratori del controllo qualità (QA) di Activision Blizzard hanno recentemente votato a favore della sindacalizzazione.