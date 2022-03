Avviso di offerta Dell: PC da gioco Alienware Aurora RTX 3070 per $ 1.499,99

Questo accordo è appena apparso questa settimana a Dell. Ottieni il PC da gioco Alienware Aurora RTX 3070 equipaggiato per soli $ 1.499,99. È facilmente in grado di battere qualsiasi gioco fino a 4K ed è molto meno costoso della maggior parte delle console di gioco RTX 3060 o Ti! Se stai cercando altre opzioni, sono in vendita anche le configurazioni RTX 3080 e RTX 3060.

PC Alienware Aurora R10 RTX 3070 per $ 1499,99

PC Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 7 5800 RTX 3070 con 16 GB RAM, 512 GB SSD essere visto su Dell Home

Questa è la prima volta che vediamo un PC da gioco Alienware Aurora con un RTX 3070 con un prezzo inferiore a $ 1.500. L’RTX 3070 è più potente della scheda video più veloce della generazione precedente, l’RTX 2080 Ti. Questa è la scheda da avere se vuoi spingere frame rate di 144Hz o impostazioni molto alte (o entrambe) fino a 1440p. È abbastanza potente da gestire anche la maggior parte dei giochi 4K. È abbinato ad alcune ottime specifiche, come un processore AMD Ryzen 7 5800 raffreddato a liquido, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

PC Alienware Aurora R10 RTX 3080 per $ 2199,99

PC da gioco Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 9 5900 12-core RTX 3080 con 16 GB di RAM, 1 TB SSD essere visto su Dell Home

L’RTX 3080 è molto più potente della migliore scheda video della generazione precedente, l’RTX 2080 Ti, ed è la migliore scheda video consigliata per i giochi 4K. L’RTX 3080 Ti e l’RTX 3090 sono le uniche (leggermente) più potenti, ma costano centinaia di dollari in più. L’RTX 3080 è abbinato a una CPU AMD Ryzen 9 5900, che è uno dei migliori processori che puoi ottenere al momento, sia per i giochi che per le workstation. È anche aggiornato con il raffreddamento a liquido. Il dispositivo è pronto per l’uso con 16 GB di RAM DD4-3200 MHz e SSD M.2 PCIe NVME da 1 TB. Non preoccuparti, anche l’alimentatore è all’altezza con un’ampia potenza di 1000 W.

PC Alienware Aurora R10 RTX 3060 per $ 1.319,99

Usa il codice: 50OFF699 PC Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 7 5800 RTX 3060 con 16 GB RAM, 512 GB SSD Usa il codice promozionale “50OFF699” 27% di sconto $ 1799,99 USD essere visto su Dell Home

RTX 3060 non è lento; Le sue prestazioni superano l’RTX 2060 SUPER e in alcuni giochi quasi eguagliano l’RTX 2070 SUPER. Gestirà facilmente tutti i tuoi giochi con una risoluzione fino a 1440p. Se è tutto ciò di cui hai bisogno, risparmierai comunque quasi $ 200 rispetto al prezzo della configurazione dell’RTX 3070. È abbinato a un processore AMD Ryzen 7 5800, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

Nuovo computer da gioco Alienware Aurora R13 2021/2022

Chiamato ufficiosamente “R13”, il nuovo PC da gioco di punta di Dell ha una serie di miglioramenti estetici, qualità della vita e prestazioni rispetto ai suoi predecessori. Guardando al futuro, Alienware Aurora R13 è il primo computer Alienware dotato dell’ultimo processore Intel Alder Lake di 12a generazione. Questo è accoppiato con una scheda madre basata su Z690 che accetta RAM DDR5. Ciò dimostra che la RAM DDR5 è davvero in circolazione. Anche le opzioni della tua scheda video sono fantastiche; Scegli la scheda video della serie RTX 30 a tua scelta, dalla RTX 3060 Ti fino alla RTX 3090, ovviamente a tue spese. Forse la migliore notizia? Secondo il sito Web di Dell, queste configurazioni vengono spedite all’inizio di marzo.