Mike Krzyzewski: la finale casalinga dell’allenatore dei Duke Blue Devils dopo 42 stagioni

I Duke of Blue Devils dovrebbero interpretare il loro rivale, i Tar Heels della Carolina del Nord, al Cameron Indoor Stadium di Durham alle 18:00 ET su ESPN.

“Coach K”, come è affettuosamente chiamato, ha guidato il programma maschile a cinque campionati nazionali in 42 stagioni – nel 1991, 1992, 2001, 2010 e 2015, secondo la NCAA.

Giovedì Krzyzewski ha tenuto una conferenza stampa, dicendo ai giornalisti che “ha cercato di non pensarci troppo, ma so che sarà emozionante”.

“Essendo in un posto e avendo sempre un buon livello di successo, puoi fare molte amicizie”, ha detto.

Krzyowski ha detto che “non avrebbe nulla a che fare con il nostro programma di basket” dopo il suo ritiro, ma che lui e sua moglie sarebbero rimasti come ambasciatori dell’università.

“È mia da 42 anni, ma è un duca per sempre”, ha detto. “Tutto quello che posso fare per aiutare Duke e Duke nell’atletica, lo farò”.

Krzyzewski ha scelto Jon Scheyer, assistente allenatore di Duke ed ex giocatore dei Blue Devils, per diventare il prossimo allenatore della scuola, secondo Jeff Goodman del campo.

Mentre era alla Duke, Krzyzewski ha sviluppato alcune delle più grandi star della NBA, tra cui Kyrie Irving, Jayson Tatum, Zion Williamson e Brandon Ingram.

Krzyzewski iniziò l’addestramento mentre era nell’esercito, a partire dal 1969, Secondo Duca . Ha lasciato l’esercito con il grado di capitano nel 1974.

Da lì, ha lavorato come capo allenatore presso la US Military Academy Prep School a Fort Belvoir, in Virginia, per due anni prima di laurearsi come assistente allenatore presso l’Indiana University, si legge nella nota. Lo fece per un altro anno prima di tornare alla sua alma mater, West Point, nel 1975 come capo allenatore.

Krzyzewski ha preso il comando come allenatore Duke nel 1980, secondo l’università.

Annunciando il suo ritiro lo scorso anno, Krzyzewski ha dichiarato in una dichiarazione che lui e la sua famiglia hanno visto la decisione come una celebrazione. Ha detto di essere anche “grato e onorato” per aver guidato due programmi universitari – West Point e Duke – insieme alla squadra nazionale degli Stati Uniti come allenatore di basket.

Krzyzewski è stato nominato capo allenatore del Team USA nel 2005. Sotto il suo governo, la squadra ha vinto medaglie d’oro alle Olimpiadi del 2008, 2012 e 2016.