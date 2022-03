Il James Webb Space Telescope studierà oggetti ghiacciati nel misterioso “cimitero del sistema solare”

Plutone potrebbe non essere più un pianeta, ma il pianeta nano e i suoi vicini ghiacciati nella fascia di Kuiper stanno per entrare sotto i riflettori.

uno di Telescopio spaziale James Webb La sua prima borsa di studio quest’anno sarà un programma di studio Plutone E alcune migliaia di altri corpi celesti nella fascia di Kuiper, una delle nostre regioni Sistema solare fuori dall’orbita di Nettuno. Questi cadaveri, conosciuti come fascia di Kuiper Gli oggetti o gli oggetti transnettuno mostrano una notevole diversità in termini di colore, forma, dimensione, raggruppamenti (gruppi, coppie, ecc.), Attività geologica e atmosferica. Mentre molti veicoli spaziali, inclusa la NASA nuovi orizzonti Missione, hanno attraversato questi cadaveri e hanno potuto osservarli solo per un breve periodo. Utilizzando le sensibili termocamere a infrarossi di Webb, gli scienziati saranno in grado di studiare gli oggetti per un periodo più lungo.

“Utilizzando Webb, saremo in grado di ottenere informazioni sulla chimica di superficie che potrebbero darci alcuni indizi sul motivo per cui queste diverse popolazioni si trovano nella fascia di Kuiper”, ha affermato Heidi Hamill, Webb Interdisciplinary Solar System Observation Scientist. Ha detto in una dichiarazione .

Oltre a ciò, gli scienziati sperano di analizzare i dati per conoscere gli anni di formazione del sistema solare. “Queste sono cose che si trovano nel cimitero di formazione del Sistema Solare”, ha affermato Jonathan Lunin, astronomo della Cornell University e scienziato web interdisciplinare. Ha notato che queste cose probabilmente esistono da miliardi di anni e potrebbero persistere per altri miliardi.

Webb studierà anche oggetti noti come centauri, che sono ex oggetti della cintura di Kuiper le cui orbite sono cambiate in modo da essere avvicinati al sole, stabilendosi da qualche parte nel mezzo. Giove E il Nettuno . Uno di questi corpi è la luna di Nettuno Tritone . “Sebbene sia una luna di Nettuno, abbiamo prove che suggeriscono che si trattasse di un oggetto della cintura di Kuiper che si è avvicinato molto a Nettuno in qualche momento del passato ed è stato catturato in orbita attorno a Nettuno”, ha detto Hamill.

Telescopio spaziale James Webb Lanciato a dicembre 2021 Dovrebbe diventare pienamente operativo questa estate.