Con Robert Pattinson al comando, perché la lunga storia di “Batman” getta un’ombra sui fan

Creato nel 1939, Batman non è il primo supereroe e nemmeno necessariamente il migliore. Ma i vari metodi per adattarlo allo schermo hanno suscitato eccessiva passione tra i fan, comprese reazioni inaspettate quasi isteriche. Ciò includeva gli ululati che salutarono Michael Keaton negli anni ’80 (certamente una scelta non convenzionale) e forse in particolare Ben Affleck nel 2013.

Intervista di dicembre Con Howard Stern, Affleck ha ammesso di sentirsi “ferito” attraverso una petizione online fatta circolare contro di lui in “Batman v Superman: Dawn of Justice”. Da parte sua, Stern ha notato che i fan di Batman hanno un track record di lamentarsi “non importa chi ottiene il ruolo”.

Nel corso degli anni, i fan in cerca di devozione ai fumetti hanno avuto motivo di preoccupazione e scetticismo da parte di Hollywood.

È arrivata la finestra principale dei fumetti di Batman negli anni ’70, che è stato un diversivo dalla frivolezza e dalla fantasia che hanno caratterizzato lo show televisivo Batman degli anni ’60 – con lo spettacolo “Wap! Bam! Boo!” Grafica: per una visione più scura del copricapo.