Royal News – Live: Re Carlo “offrì a Harry di soggiornare nella residenza reale”, ma il principe “rifiutò l’offerta”.

Meghan fa una scoperta familiare “emozionante” durante il discorso in Nigeria

La duchessa di Sussex ha parlato apertamente di aver scoperto di essere in parte nigeriana attraverso un test genealogico. Sabato (11 maggio) Meghan ha incontrato le donne del paese dell’Africa occidentale e ha riconosciuto la Nigeria come “il mio paese” durante un discorso. Ha detto: “Quando ho fatto la mia genealogia e ho scoperto la mia eredità, la prima cosa che ho fatto è stata chiamare mia mamma perché volevo sapere se ne era a conoscenza, e penso che sia afroamericana e in parte ciò è davvero non sapevo molto del tuo lignaggio e del tuo background e in particolare della tua definizione ed è stato emozionante per entrambi scoprire di più e capire cosa significa veramente.