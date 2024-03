Insider nega che Kate Middleton riveli il cancro nel video modificato: Report

Notizie dagli Stati Uniti

Un insider ha smentito le affermazioni secondo cui il video in cui Kate Middleton ha annunciato la sua diagnosi di cancro è stato modificato dopo che la principessa è stata recentemente criticata per aver ritoccato una foto della Festa della Mamma con i suoi figli.

Nel video pubblicato venerdì, la 42enne, madre di tre figli, ha detto di avere un cancro e di essere sottoposta a chemioterapia dopo aver subito un “importante intervento chirurgico addominale”. Non ha specificato il tipo di cancro.

“La BBC Studios ha filmato un messaggio della Principessa del Galles a Windsor questa settimana. “Vorremmo augurare a Sua Altezza Reale una pronta guarigione”, ha detto in una breve dichiarazione dopo la pubblicazione del filmato che mostra un Middleton emaciato.

I BBC Studios hanno registrato un messaggio di Kate Middleton in cui annunciava la sua diagnosi di cancro. AP

“A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. “L'intervento è stato un successo”, ha detto la futura regina nel video, che si dice sia stato girato mercoledì.

“Tuttavia, gli esami effettuati dopo l'operazione hanno evidenziato la presenza di un cancro. La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi ad un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento.

fonte Ha insistito per lo specchio Che il video di Middleton non è stato modificato e che BBC Studios non ha avuto alcun contributo editoriale nelle sue dichiarazioni. L'insider ha aggiunto che gli Studios della BBC, che hanno filmato anche il funerale della regina Elisabetta e l'incoronazione di re Carlo, non hanno avuto alcun ruolo nella diffusione del messaggio del re.

La rivelazione è arrivata sulla scia di una foto della Festa della Mamma pubblicata da Kensington Palace all'inizio di questo mese, che mostrava la Middleton con i suoi tre figli, una foto che in seguito si è scoperto essere stata ritoccata.

Le principali testate giornalistiche inizialmente pubblicarono la foto ma in seguito la ritrattarono, con l'Associated Press che affermò che un esame più attento rivelò che la fonte aveva manipolato la foto in un modo che non soddisfaceva gli standard fotografici delle agenzie di stampa.

BBC Studios ha tenuto a notare che il filmato non era stato modificato, a differenza dell'immagine pubblicata il giorno della festa della mamma. Principe di Galles/Kensington Ballack/Mega

La principessa del Galles ha poi twittato le sue scuse.

“Come molti fotografi dilettanti, a volte sperimento con il editing”, ha scritto la principessa. “Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri.”

Chris Ship, redattore reale di ITV News, ritiene che la Middleton abbia scelto di rivelare la sua diagnosi di cancro tramite video per renderla “personale”.

“È un momento che ha scelto di girare in video, il che è molto diverso dal farlo in una dichiarazione scritta. Cosa possiamo leggerci?” Lo ha chiesto venerdì la presentatrice di ITV News, Charlene White, secondo The Mirror.

“Se guardi indietro al modo in cui il Re ha rivelato la sua diagnosi di cancro all'inizio di quest'anno, è stato in una dichiarazione rilasciata da Buckingham Palace. Mi è stato detto che Kate lo ha fatto in forma video perché voleva farlo nel modo più personale possibile “, ha detto. possibile.

“Sì, certo, aiuta anche a mettere a tacere tutti i teorici della cospirazione, ma lei voleva inviare il videomessaggio ed era anche un messaggio molto toccante. E voleva fare lei stessa quella dichiarazione personale.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}