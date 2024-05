È morto all'età di 86 anni il chitarrista di “King of Twang”, Duane Eddy

1 ora fa

È morto all’età di 86 anni il chitarrista americano Duane Eddy, considerato da molti uno dei padri fondatori del rock and roll.

L'artista vincitore del Grammy Award ha avuto una serie di canzoni di successo negli anni '50 e '60. Tornò in classifica nel 1986 con un remake della sua canzone Peter Gunn.

Era chiamato il re di Twang per il suo stile distintivo. È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994.