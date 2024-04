Il tuo oroscopo di lunedì 15 aprile 2024

Allerta Luna

Evita di fare acquisti o di prendere decisioni importanti dalle 18:00 alle 21:45, ora di Chicago. Successivamente, la Luna si sposta dal Cancro al Leone.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questo è il giorno perfetto per sfruttare Mercurio retrogrado a tuo vantaggio. (Nota: Mercurio è retrogrado nel tuo segno!) Nonostante gli errori sciocchi che potrebbe commettere, oggi farai grandi progressi recuperando vecchie faccende, completando situazioni incompiute e affrontando tutto. buona fortuna!

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Questo è un ottimo giorno per fare ricerche di qualsiasi tipo perché la tua capacità di scavare nel passato, ricercare la storia e trovare risposte a domande antiche è eccellente. Puoi arruolare un amico o un gruppo per fare offerte o aiutarti in qualche modo. I segreti potrebbero essere svelati.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Oggi potresti discutere con un vecchio amico, qualcuno che non vedi da un po', forse un membro di un gruppo o qualcuno che appare sul tuo radar. Questa discussione potrebbe dirti qualcosa sul passato. Un'amicizia platonica può diventare civettuola.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Hai un bell'aspetto agli occhi degli altri perché il Sole nella parte superiore della tua carta getta una luce meravigliosa su di te. Inoltre, Venere è anche in cima al tuo tema natale, il che ti fa apparire affascinante e diplomatico con tutti. Chiaramente, questo è il giorno giusto per far rivivere una vecchia idea e presentare la tua proposta. di nuovo!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Esplora le connessioni passate per portare avanti piani relativi all'editoria, all'istruzione superiore, alla medicina o al diritto perché questo è possibile oggi. Oltre ai viaggi, che sicuramente ti attireranno, le connessioni passate possono aprirti la strada per esplorare nuove aree.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Oggi puoi fare grandi progressi occupandoti di vecchie pratiche burocratiche e questioni burocratiche che richiedono la tua attenzione. Cerca di essere il più conciso possibile con i dettagli riguardanti prestiti, ipoteche, eredità, comproprietà, tasse e debiti. fallo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Oggi potresti avere una relazione con ex partner o amici del passato; Tuttavia, questa sarà una buona cosa perché ti avvantaggerà in qualche modo. Potrebbe essere necessario creare una conclusione con la situazione. O forse hai bisogno di consigli o aiuto da questa persona?

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sebbene Mercurio retrogrado abbia creato errori sciocchi, ritardi e comunicazioni confuse; Tuttavia, oggi puoi sfruttare Mercurio retrogrado a tuo vantaggio. Concludi tutto ciò che hai nel piatto. (Rimarrai sorpreso dalla velocità con cui tutto andrà.)

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Possano le antiche fiamme tornare nel tuo mondo oggi. Questo è spesso emozionante ed emozionante. (Anche se non sempre). Oggi potresti avere l’opportunità di praticare o affinare una tecnica. Puoi anche rivisitare una situazione con uno dei tuoi figli. È una giornata produttiva.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Potresti fare progressi nelle riparazioni domestiche oggi o risolvere vecchi problemi con i membri della famiglia. Questo perché ci sono buone probabilità che tu possa mettere insieme tutto e legare le cose con un fiocco. Potresti voler ridecorare o intrattenere anche la casa.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Sii aperto a tutti i tipi di discussioni. Aspettati di incontrare persone del tuo passato; E anche per rivisitare vecchie questioni del passato. Questi incontri possono essere una buona cosa, perché Mercurio retrogrado oggi ti aiuterà a portare a termine le cose!

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Questo è un giorno eccellente per concludere vecchie questioni finanziarie, che potrebbero variare dalla richiesta di un nuovo aumento, alla ricerca di un lavoro per il quale hai fatto domanda in precedenza o all'acquisto di qualcosa a cui stai pensando da molto tempo. Sei pronto per lavorare!

Se il tuo compleanno è oggi

L'attrice Emma Thompson (1959) condivide il tuo compleanno oggi. Sei divertente e affascinante, oltre che forte e ambizioso. Sei intellettualmente curioso e consapevole di tutto ciò che accade intorno a te. Questo è l'ultimo anno di un ciclo di nove anni per te, il che significa che è tempo di lasciare andare persone, luoghi e cose che potrebbero trattenerti.