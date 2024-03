Freaky Friday 2 è ufficialmente uscito con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan e Nisha Ganatra

La Disney si sta preparando a riportare in scena il suo horror.

Lo studio ha assunto Nisha Ganatra, che ha recentemente diretto gli episodi della miniserie di Hulu Benvenuti a Chippendalesper dirigere il sequel della commedia per famiglie del 2003 Venerdì stranodando slancio al progetto promesso da tempo e mettendolo sulla buona strada per le riprese estive a Los Angeles.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che hanno recitato nel film originale, sono in trattative per riprendere i loro ruoli di madre e figlia che si ritrovano a scambiarsi corpo e vita.

Curtis e Lohan parlano ormai da diversi anni delle loro speranze per un sequel, ma i colloqui sono iniziati seriamente solo nelle ultime settimane. Venerdì, Curtis Ho pubblicato una foto Di se stessa con Lohan su Instagram.

Andrew Gunn, che ha prodotto il film del 2003, sta producendo in collaborazione con l'ex dirigente della Disney Kristen Burr. Annemarie Sanderlin sarà la produttrice esecutiva. Non è chiaro se il film uscirà nelle sale o debutterà su Disney+. Il progetto contiene una prima bozza di Elise Hollander.

La Disney ha creato un’industria artigianale utilizzando… Venerdì strano, che comprende diversi film e produzioni di Broadway. Il film è basato sul libro per bambini del 1972 di Mary Rogers e sull'originale del 1976, con Barbara Harris nel ruolo della madre e Jodie Foster nel ruolo della figlia. Ogni puntata tentava di portare il concetto di base di vivere la vita al posto di qualcun altro nei moderni ambienti adolescenziali. La Lohan non è più un'adolescente e, secondo quanto riferito, la nuova sceneggiatura, scritta da Jordan Weiss, porterà un approccio multigenerazionale alla storia.

Curtis è, per certi versi, più attraente che mai a livello professionale, avendo portato a casa un Oscar per il film dell'anno scorso Tutto ovunque in una volta E l'ultimo Halloween Triplo riavvio.

La Lohan è nel bel mezzo di un ritorno, avendo recitato in due famose commedie romantiche di Netflix, inclusa quella di quest'anno. Desiderio irlandese.

Ganatra è nota per aver apportato un tocco leggero ai suoi lavori seriali che abbracciano episodi di serie televisive E così A Brooklyn nove nove. Le sue opere illustri includono: a tarda nottela commedia Mindy Kaling-Emma Thompson ambientata nel mondo dei talk show notturni, e Nota altaun dramma romantico ambientato nella scena musicale con Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross.