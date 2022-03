Julian McMahon lascia l’FBI Most Wanted nella stagione 3 – Episodio 14 come Jess

Attenzione: quanto segue contiene spoiler per l’episodio di martedì di FBI: I più ricercati. lavorare secondo.

Questo è tutto per Jess LaCroix (interpretata da Julian McMahon) Su FBI: I più ricercati.

Le azioni della CBS hanno pagato un addio scioccante all’agente speciale di supervisione nell’episodio di martedì, che lo ha visto sparare e uccidere mentre insegue un pericoloso molestatore domestico. La sua morte sullo schermo era stata prevista a gennaio, quando McMahon ha annunciato che lo era Ha lasciato lo spettacolo dopo tre stagioni.

L’ora è iniziata con una nota molto più leggera, con Sarah che ha scherzosamente rimproverato Jess per i suoi sforzi non così grandi per dipingere la loro sala da pranzo, un progetto che non aveva mai fatto prima ma che trovava confortante. Jess suggerì di andare a Bali per le loro vacanze, ed era troppo costoso, quindi si stabilirono invece alle Bahamas. Sfortunatamente, non farà mai quel viaggio.

Alla fine dell’ora, la squadra ha rintracciato il loro assassino in un ospedale del New Jersey e Jess ha trovato la vittima scomparsa in un parcheggio. Mentre aiutava la donna ferita, il fuggitivo ha aperto il fuoco su entrambi e ha afferrato Jess per il collo prima che fosse abbattuto dalla squadra. Gli ultimi momenti di LaCroix stavano sanguinando sul pavimento mentre Barnes lo supplicava di rimanere con lei.

Nella scena successiva, Hannah e Barnes trasmettono in lacrime la tragica notizia a Sarah, consegnando il distintivo macchiato di sangue di Jess come conferma. Il crepacuore ha riempito la sala da pranzo quando Sarah è crollata, rendendosi conto che non avrebbe mai finito le pareti o utilizzato i biglietti non rimborsabili per Bali con cui lo avrebbe sorpreso. L’episodio si è concluso con il padre di Sarah e Jess, Byron, che si è preparato al Tully Boarding School in Canada per portare la terribile notizia proprio fuori dalla porta.

Nella conversazione qui sottoil produttore esecutivo David Hudgins spiega perché il libro ha scelto quel tragico finale per LaCroix e cosa significa la sua morte per il resto della squadra.

LINEA TV | La morte di Lacroix è stata un grande shock. Hai considerato opzioni diverse dall’ucciderlo?

Abbiamo esaminato altre opzioni. Abbiamo conosciuto una buona parte del timeout di Julian [McMahon] Stava per andarsene, quindi nella stanza dei libri, abbiamo iniziato a discutere di come sarebbe potuta essere quell’uscita. Abbiamo parlato di ogni possibile iterazione di lei e, alla fine, cosa [we] Continuavano a tornare sessione dopo sessione, ‘Guarda, è tutto il più ricercato. Inseguiamo il peggio del peggio, il più pericoloso del più pericoloso, e c’è un pericolo molto reale associato al lavoro. Alla fine abbiamo deciso che questo vale per l’introduzione allo spettacolo, ovvero il rischio di essere colpiti o uccisi durante il servizio. Abbiamo semplicemente sentito che era appropriato, emotivo e tragico.

LINEA TV | In un mondo perfetto, Julian ti avrebbe avvisato in anticipo che voleva andarsene in modo che tu potessi pianificare una storia più lunga per la sua uscita?

Non così. Sapevamo che sarebbe arrivato e stavamo cercando di capire il modo migliore per farlo. La storia della settimana sull’aggressore domestico aveva paralleli e parlava dell’esperienza di Jess e Sarah con lei [Sarah’s ex-husband] Hugh è della scorsa stagione, quindi abbiamo pensato che questo fosse l’episodio giusto per farlo. E il [Jess’ death] Capita di essere… parte della realizzazione dello spettacolo. Non si sa mai quando una cosa del genere potrebbe accadere.

Abbiamo avuto una discussione precisa nella stanza degli sceneggiatori sul fatto che accadrà, accadrà in modo eroico, il che è [why] Gli sparano mentre cerca di proteggere la donna che viene salvata. Abbiamo anche deciso che volevamo interpretare le immediate ramificazioni emotive di ciò, motivo per cui vediamo Barnes e Hanna che lo dicono a Sarah, poi prendiamo Byron e andiamo a dirlo a Tully. Non si tratta solo di andare via. Grief Processing, Loss si svolgerà nello show nei prossimi due episodi.

LINEA TV | Molte persone sono rimaste sorprese quando ha annunciato che se ne sarebbe andato. Puoi sistemare le cose riguardo ai motivi della sua uscita?

Voleva partire per dedicarsi ad altre attività creative. Era quello che voleva fare e ne siamo stati onorati.

LINEA TV | Dylan McDermott lo è Interviene per McMahon. Lo conosciamo da Legge e ordine: criminalità organizzata Come Richard Wheatley. da Legge e ordine L’universo si collega a One Chicago e FBIPreoccupato che le persone potessero vederlo come il malvagio nemico di Stabler?

Non mi preoccupo perché penso che gli abbiamo creato un personaggio molto avvincente. Penso che sia un grande attore e porta tutto sul suo set in ogni ruolo che interpreta. Quindi, per questa persona, non proverebbe questa sensazione. Sta già girando e sarà presente allo spettacolo [beginning] 12 aprile… Avevamo già una visualizzazione del personaggio ed eravamo tipo: “È perfetto. Sarà fantastico. Chiudiamo un capitolo del libro e iniziamo il successivo”.

LINEA TV | Abbiamo visto un’altra Jennifer Landon nei panni di Sarah?

Ci sono storie in arrivo negli episodi che condivide, così come Terry Aucoin, che interpreta il padre di Jess. Volevamo interpretare la perdita e il dolore e vedere come affrontarli. Inoltre, penso che siano entrambi grandi attori e mi piace averli in giro, quindi ecco un’altra storia per loro.

LINEA TV | Questa è una grande perdita per la squadra. Chi pensi che causerà la sua morte più difficile?

È interessante perché Hannah e Barnes sono stati lì dall’inizio. Ci siamo sempre riferiti a Barnes e Jess come mogli di lavoro. Lavorano insieme, ma hai anche sentito una connessione tra loro all’esterno. E con Hannah e Jess, ho sempre sentito che anche lì ci fosse un legame speciale.

Guardare i due affrontarlo in particolare, perché conoscono Jess il più alto e sono stati in questa squadra più a lungo con lui, sarà una cosa interessante da seguire. Le persone soffrono in modi diversi. Alcune persone sono arrabbiate e impulsive, altre diventano interiori e calme; Ognuno lo fa in modo diverso. Penso che questi episodi di follow-up siano un’opportunità per esplorare come il dolore di tutti è diverso e cosa fa per la squadra [and] La domanda è: chi è il responsabile ora? Fino a quando non arriva qualcuno di nuovo, questa idea: “Come possiamo farlo senza Jess?” Parte della storia per i prossimi due episodi.

LINEA TV | C’è qualcos’altro di cui puoi preoccuparti del viaggio imminente della nostra squadra che va avanti senza Jess?

Continuo a tornare su questo esempio per chiudere una classe e scriverne una nuova. Sarà sempre uno stalking show in cui assicuriamo qualcuno alla giustizia. Questo è il motivo, questo è il dramma, questo è lo spettacolo. Vedendo come lo farà questa squadra con Dylan al comando – e realizzeremo un arco di sei episodi che stiamo costruendo per il suo personaggio e la squadra che finirà per essere – penso che sarà un divertimento diverso e Buona.

LINEA TV | Perché questa offerta fa parte di FBI Universo Espanso più One Chicago e Legge e ordine Universe, anticipi gli eventi di questo episodio che influenzeranno qualcuno di quegli altri spettacoli?

[FBI’s] Isabella nel prossimo episodio. Vieni a parlare con il nostro team… di Jess. Chiaramente anche lei ha avuto una relazione con lui, quindi sicuramente si insinua in questo universo. Potevo vederlo trasformarsi in internazionale Perché abbiamo dimostrato che le persone in questi tre spettacoli interagiscono davvero. Avrebbe senso per me che ci possa essere un qualche riconoscimento di esso.