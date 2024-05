La Cina presenta un pacchetto per rilanciare il settore immobiliare

Venerdì Pechino ha annunciato alcune delle misure più forti finora adottate per rilanciare il settore immobiliare carico di debiti, consentendo ai governi locali di intervenire per acquistare proprietà e allentando le regole sui mutui nel tentativo di stimolare la ripresa nella seconda economia mondiale.

Il vacillante mercato immobiliare cinese è stato al centro delle preoccupazioni per l’economia, poiché un arretrato di progetti incompiuti ha indebolito la fiducia dei consumatori e minato le finanze dei governi locali.

Pechino ha dato il via libera alle autorità per acquistare alcuni progetti abitativi e trasformarli in alloggi pubblici per contribuire a porre un limite al calo dei prezzi. Potranno anche acquistare terreni da sviluppatori in difficoltà.

Gli analisti chiedono da tempo al governo di riacquistare le abitazioni inattive per contribuire a ripristinare la fiducia tra i consumatori bruciati da anni di prezzi bassi.

Nel frattempo, la banca centrale cinese ha allentato i requisiti per la concessione di mutui ipotecari, abbassando l’acconto minimo per chi acquista una casa per la prima volta dal 20% al 15%.

La Banca popolare cinese ha affermato che abolirà anche i tassi di interesse minimi sui mutui, consentendo alle province di “stabilire in modo indipendente prestiti individuali commerciali minimi per la prima e la seconda casa in ciascuna città sotto la loro giurisdizione”.

“Nelle città con un ampio patrimonio immobiliare commerciale, il governo potrebbe dover prendere in considerazione l’acquisto di alcuni alloggi… a prezzi accessibili da utilizzare come alloggi a prezzi accessibili”, ha detto venerdì il vice premier He Leveng.

L’indice immobiliare Hang Seng della terraferma di Hong Kong è aumentato del 5,3% rispetto al rialzo dello 0,9% dell’indice di riferimento Hang Seng dopo l’annuncio.

Queste misure sono arrivate dopo che l’Ufficio nazionale di statistica cinese ha pubblicato dati che mostrano un ulteriore calo del mercato immobiliare in aprile, che secondo gli analisti ha influenzato la fiducia dei consumatori e ha rallentato la ripresa economica della Cina.

“La spirale discendente nel settore immobiliare è peggiorata ad aprile, poiché gli investimenti immobiliari e le vendite di nuove case hanno mostrato contrazioni maggiori, mentre il calo dei prezzi delle case è peggiorato”, ha affermato Nomura Bank in un rapporto sui dati dell’Ufficio nazionale di statistica.

L’Ufficio nazionale di statistica ha affermato che i prezzi degli immobili nelle cosiddette città di primo livello sono diminuiti del 2,5% su base annua ad aprile.

L’economia cinese ha mostrato segnali contrastanti di ripresa negli ultimi mesi, con le esportazioni che sono tornate a crescere in aprile e alcuni indicatori di consumo in ripresa, ma il settore immobiliare rimane debole.

L’Ufficio per le statistiche nazionali ha affermato che la produzione industriale è cresciuta del 6,7% su base annua ad aprile, battendo gli economisti intervistati da Bloomberg che prevedevano una crescita del 5,5% e del 4,5% a marzo.

Tuttavia, le vendite al dettaglio sono cresciute solo del 2,3% rispetto all’anno precedente, ben al di sotto delle aspettative degli analisti del 3,7%, e in calo rispetto alla crescita del 3,1% di marzo.

“Il rapporto economico cinese di aprile ha mostrato continue irregolarità. La produzione industriale ha sovraperformato… mentre la crescita delle vendite al dettaglio nazionali è rallentata, in parte a causa degli effetti di base. “È necessario un maggiore sostegno politico per sostenere l’economia”.

Il governo sta intensificando gli sforzi di stimolo fiscale, con la Banca popolare cinese che venerdì ha venduto 1 trilione di renminbi (140 miliardi di dollari) di obbligazioni a lungo termine. Prima della vendita, un consigliere governativo aveva affermato che le obbligazioni erano destinate a “sfruttare appieno il ruolo fondamentale degli investimenti pubblici nel sostenere la crescita economica”.

I politici cinesi fanno sempre più affidamento sugli investimenti nel settore per compensare la crescita ritardata in altri settori e alleviare la pressione sul vacillante mercato immobiliare e sui governi locali gravati dal debito. La produzione industriale ad alta tecnologia è stata un punto positivo nella pubblicazione dei dati di aprile, in espansione dell’11,3% rispetto all’anno precedente.

Ma la politica industriale sta alimentando le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e l’Unione Europea, i più importanti mercati di esportazione della Cina, che hanno accusato Pechino di pratiche commerciali sleali aumentando la capacità in eccesso e inondando i loro mercati con beni a basso costo.

Lin Song, capo economista per la Grande Cina presso ING, ha affermato che la produzione automobilistica è aumentata del 16,3% in aprile rispetto all’anno precedente, ma le vendite sono diminuite del 5,6%, dati che “potrebbero gettare benzina sul fuoco” a causa delle accuse di… Cina. Ha aggiunto che la crescita dei consumi “probabilmente resterà moderata” quest’anno “poiché la fiducia dei consumatori rimane pessimistica”.

Nel frattempo, gli investimenti in immobilizzazioni sono cresciuti del 4,2% su base annua nel periodo gennaio-aprile, al di sotto delle aspettative degli analisti dell’indagine Bloomberg di una crescita del 4,6% e di un aumento del 4,5% nel periodo gennaio-marzo.