Doug Belgrado torna su Netflix mentre Dan Lin riporta i dipendenti dopo i licenziamenti

Doug Belgrado si unisce a Netflix come Vice President of Film. È il primo dipendente di Dan Lin dopo che Lin ha sostituito Scott Stuber e ha licenziato un gruppo di dipendenti. Stober corteggia da anni i principali registi nella speranza che Netflix accolga le uscite cinematografiche. Abbiamo sentito voci di rimorso dell’acquirente come nei film Uscita coltello: cipolla in vetro Ha sacrificato le principali opportunità di guadagno internazionale ed è passato direttamente allo streaming. Nessuno può dispiacersi, data la portata di questo accordo, ma le strategie di streaming stanno cambiando. Netflix sta andando avanti con un mandato più chiaro per rendere le sue lineup di film su misura per il suo vasto pubblico di streaming, con la piattaforma che rilascia solo versioni per i film che Netflix vuole qualificarsi per i premi.

Ha trascorso 25 anni a Belgrado ed è stata copresidente sotto Aimé Pascal. Dopo l’uscita, ha fondato e produce 2.0 Entertainment gran Turismo E Cattivi ragazzi: cavalca o muori.

“Sarà un piacere lavorare con lo straordinario team di Netflix e assumermi la responsabilità di supervisionare la produzione cinematografica per il più grande fornitore mondiale di intrattenimento cinematografico”, ha affermato Belgrado. “Sono stato ispirato dall’opportunità di lavorare al fianco di Dan, di cui Il talento come regista e regista si è dimostrato un successo consolidato fin dalla prima volta che… Quando ci siamo incontrati per questo ruolo, ho sentito che condividevamo una visione per il futuro del cinema in Netflix. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti dei registi e attori più talentuosi del mondo e non c’è posto migliore per continuare questo lavoro che Netflix, che non ha eguali nella sua portata globale “e nelle sue risorse. Anche se non è facile lasciare il 2.0 Intrattenimento, la compagnia è in buone mani con Sophie e Zach e sarò orgoglioso di vederli continuare a offrire un grande intrattenimento.”

Lin ha detto di essere “entusiasta di dare il benvenuto a Doug nel nostro team cinematografico come Vice Presidente del Cinema. Porta con sé una vasta esperienza in questo ruolo derivante dai suoi molti anni come dirigente di studio, produttore e co-finanziatore. Faremo affidamento sul grande istinto creativo di Doug, sul suo occhio per il talento e sulle profonde connessioni con la comunità del cinema e dei talenti. Non vediamo l’ora che inizi e attendiamo con ansia i suoi numerosi contributi mentre continuiamo la nostra missione di produrre i migliori film di ogni genere.