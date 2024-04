Lo showrunner di Discovery spiega perché TNG Mystery verrà riaperto per iniziare la stagione 5 – TrekMovie.com

La quinta e ultima stagione di Star Trek: Scoperta Debutta giovedì con due episodi che approfondiscono la grande storia della stagione e si collegano direttamente alla serie Star Trek: La prossima generazione. TrekMovie ha parlato con la co-showrunner Michelle Paradise del motivo per cui sono approdati subito al grande mistero. Il produttore esecutivo ha anche parlato di come questo episodio di TNG abbia contribuito a sviluppare i temi della stagione e a darle una struttura.

Spoiler avvertimento

Non aspettare per aprire la scatola misteriosa

Nelle stagioni precedenti Star Trek: Scoperta Tende a svelare grandi misteri, come la fonte di “The Burn” nella stagione 3 o chi c'era dietro i DMA nella stagione 4. Ma come parte del piano dichiarato di dare allo show un nuovo senso di avventura nella quinta stagione, i produttori hanno anche optato per una grande rivelazione nell'episodio 1. Sembravano persino appendere una lanterna alla precedente propensione dello show per la “scatola misteriosa”. narrazione trasformando McGuffin dell'episodio 1 in una scatola di puzzle letterale, che si è aperta circa a metà dell'episodio. L'episodio è alimentato da un eccentrico vecchio Android Soong di nome Fred.

Parlando con TrekMovie alla première della quinta stagione al SXSW, Michelle Paradise ha spiegato perché sono arrivati ​​subito al grande evento:

“Poiché in questa stagione manderemo i nostri eroi in missione, volevamo assicurarci che entro la fine del primo episodio, il pubblico capisse esattamente quale fosse quella domanda, esattamente cosa stavano cercando i nostri eroi, esattamente dove avremmo sarà il prossimo. Ovviamente ci sono altri misteri da risolvere e alcune carte da giocare. Deve essere svelato mentre ci avviciniamo ai prossimi episodi. Ma era davvero importante essere onesti – ed è quello che faremo in questa stagione, e lasciare che il nostro pubblico venga con noi per il viaggio.

Perché tornare alla “caccia”?

La scatola contiene il diario di uno studioso romulano del 24° secolo di nome Velek, che dà un nome a ciò che era Carattere di sfondo Nella sesta stagione Star Trek: La prossima generazione episodio “InseguimentoAlla fine della “Direttiva Rossa”, Kovic ha messo insieme tutti i pezzi, rivelando che la missione di questa stagione è scoprire una fonte di forza Esseri antichi che si sono rivelati (tramite una vecchia registrazione) al Capitano Jean-Luc Picard e ai rappresentanti di altre specie in quell'episodio.

Al SXSW, Paradise ha parlato del motivo per cui questo episodio di TNG del 1993 era perfetto per i loro piani per la quinta stagione:

“The Chase” è un episodio che è rimasto impresso nel cuore di molti di noi perché tratta idee e temi enormi. Da dove veniamo? Creare la vita. E poi è stato questo episodio, e poi è tutto. Poi hanno avuto un altro episodio dopo. E ho sentito che questa era la cosa che ci ha lasciato con molte, molte domande. cosa è successo dopo? cosa succede se? E così, quando stavamo pensando a questa stagione in particolare, e a cosa avremmo fatto a livello tematico e ai nostri personaggi che guardavano a questioni di significato, domande di scopo, sembrava che questo fosse davvero un ottimo posto a cui tornare come punto di partenza. per questa avventura, e che ha risuonato tematicamente.

naturalmente, Star Trek: La prossima generazione È stato progettato per essere episodico, quindi, naturalmente, lo spettacolo è passato ad altre storie. Ma introdurre questa idea secondo cui una singola razza (i Precursori) ha impiantato nella galassia quella che è diventata la vita umana senziente da umani, Cardassiani, Klingon, Romulani e oltre è molto interessante. Sono stati esplorati gli antenati Nell'universo esteso (non canonico) di Star Trek, ma per ora Scoperta Raccoglie la storia e la usa come base per la quinta e ultima stagione.

“The Chase” è il punto di partenza della quinta stagione

In un'anteprima della premiere della stagione al WonderCon, Paradise ha parlato di come stanno pensando ad Ancestors da un po':

“Stavamo parlando degli antenati, in realtà, nella quarta stagione, e alla fine non è stato qualcosa che abbiamo fatto. Ma 'The Chase' è un episodio che è rimasto impresso a molti di noi perché esplora grandi idee e grandi temi, eppure alla fine dell'episodio, tutto sarebbe finito e avrebbero intrapreso un'altra missione. Era qualcosa che sembrava qualcosa su cui avremmo potuto espanderci una volta arrivati ​​a questa stagione… Sembrava davvero un posto davvero interessante esplorare le missioni stesse, sembrava molto ricco, con l'idea della vita stessa e del suo significato e usarla come punto di partenza per questa avventura.

Quindi, “The Chase” viene mostrato di nuovo. Questa volta il Capitano Burnham e la USS Discovery si scontrano con gli ex corrieri Moll e Luck che stanno cercando di ottenere grandi risultati. Potrebbero voler vendere la tecnologia Progenitor al miglior offerente. I primi due episodi hanno già eliminato alcune potenziali minacce alla Federazione, tra cui Breen, Tholiani e Orioniani.

La quinta e ultima stagione di Scoperta Ha debuttato con due episodi giovedì 4 aprile, esclusivamente su Fondamentale+ Negli Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Corea del Sud, America Latina, Germania, Francia, Italia, Australia e Austria. Scoperta Sarà inoltre presentato in anteprima il 4 aprile su Paramount+ in Canada e andrà in onda su CTV Sci-Fi Channel di Bell Media in Canada. Il resto della stagione finale di 10 episodi sarà disponibile per lo streaming settimanalmente il giovedì. La quinta stagione sarà trasmessa in anteprima su SkyShowtime in alcuni paesi europei il 5 aprile.

