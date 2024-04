Previsioni meteo dell'eclissi solare per l'area del New Jersey

Tutti vogliono vedere la luna oscurare il sole durante la rara eclissi solare di lunedì 8 aprile. Ma nessuno vuole che le nuvole gli oscurino la vista come la luna oscura il sole.

I cieli nuvolosi rovineranno le nostre possibilità di vedere l'eclissi nell'area del New Jersey? Questo è ciò che prevedono i meteorologi.

Il Servizio meteorologico nazionale prevede che alcune nuvole appaiano nel cielo nell'area del New Jersey durante l'eclissi solare di lunedì 8 aprile.

Servizio meteorologico nazionale – New Jersey

IL Servizio meteorologico nazionaleIl principale ufficio di previsione del New Jersey afferma che lunedì inizierà alla grande, con cieli prevalentemente soleggiati. Tuttavia, nel pomeriggio, quando inizia l'eclissi solare, potrebbero formarsi alcune nubi di medio livello.

Nel complesso, l'Ufficio si aspetta “un'ottima visione dell'eclissi solare nella nostra regione”.

Un'interessante notizia meteorologica: “Mentre ci aspettiamo che le temperature lunedì pomeriggio aumentino tra i 50 e i 60, potremmo vedere le temperature effettivamente scendere di 10 gradi o più a causa della perdita di radiazione solare durante il picco dell'eclissi.” Ho notato il servizio.

Servizio meteorologico nazionale – New York

Previsioni da Servizio meteorologico di New York L’ufficio regionale, che copre New York City e i suoi vicini sobborghi – incluso il nord-est del New Jersey – dice che alcuni cirri potrebbero spostarsi nel cielo lunedì pomeriggio, ma richiede cieli prevalentemente soleggiati durante l’eclissi.

I meteorologi di AccuWeather dicono che c'è una piccola possibilità che le nuvole oscurino la vista dell'eclissi solare di lunedì nell'area del New Jersey.

Accuweather

Previsioni di AccuWeather Si aspettano una “bassa possibilità” di copertura nuvolosa sul New Jersey e New York City lunedì. Si aspettano un misto di sole e nuvole nel pomeriggio, quando si verifica l'eclissi, ma più sole che copertura nuvolosa.

Quando si vede un'eclissi solare?

Le condizioni meteorologiche a volte cambiano di giorno in giorno, quindi dovremo aspettare e vedere cosa ci porterà Madre Natura lunedì. Anche se il cielo è completamente sereno, gli osservatori del cielo nel New Jersey e a New York non saranno in grado di vedere un’eclissi solare totale. Invece, vedranno circa il 90% del Sole oscurato dalla Luna per diversi minuti nel pomeriggio.

Nel Garden State, la luna inizierà ad andare alla deriva davanti al sole lunedì alle 14:09, con il massimo dell'oscurità alle 15:24. Dopo pochi minuti, la Luna coprirà una percentuale minore del Sole, con l'occlusione finale che avverrà intorno alle 16:35

Alla massima copertura dell'eclissi, il sole apparirà come una sottile mezzaluna che splende nel cielo di mezzogiorno.

“Per coloro che assistono a un'eclissi parziale, il sole apparirà sempre a forma di mezzaluna, come se fosse una torta con un morso”, ha detto Logendra Ojha, assistente professore presso l'Università della California, California. Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie della Rutgers University.

“Non diventerà completamente buio come durante un'eclissi totale”, ha aggiunto Oja. “Questa ‘puntura’ aumenterà e poi diminuirà man mano che l’eclissi avanza”.

Gli esperti esortano le persone a indossare speciali occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da gravi danni se intendono guardare il sole in qualsiasi momento durante l'eclissi solare dell'8 aprile 2024. Questa foto del file AP mostra le persone che guardano un'eclissi solare parziale in agosto 2017 al MIT.

Sono necessari occhiali di sicurezza per vedere l'eclissi?

“È assolutamente essenziale indossare occhiali per eclissi solare durante l'eclissi!” Amy Gallagher dice: Direttore del planetario al Raritan Valley Community College Nel New Jersey.

“È lo stesso sole che vediamo ogni giorno. Ma durante un'eclissi, le persone cercano di superare la reazione naturale di distogliere lo sguardo dal sole splendente e fissare il sole che eclissa”. Anche se è visibile una piccola parte del sole, è necessario un filtro.

Gallagher ha osservato che sono necessari speciali filtri solari anche se si prevede di scattare foto dell'eclissi con il cellulare o con qualsiasi macchina fotografica. Ha detto che il filtro solare dovrebbe essere posizionato sopra l'obiettivo esterno del telefono o della fotocamera, che è il lato più vicino al sole.

Se usi un filtro solare sul tuo telefono o sulla tua fotocamera, non è necessario indossare quegli occhiali speciali se guardi attraverso l'obiettivo. Ma assicurati che l'obiettivo abbia un filtro.

Dovrai indossare gli occhiali di sicurezza se metti giù il telefono e vuoi guardare il sole.

Radar meteorologico attuale

