Come Curb Your Enthusiasm si è concluso dopo 12 stagioni

Avviso spoiler! Questa storia contiene i dettagli del finale della serie di Frena il tuo entusiasmo Su HBO.

Dopo 12 stagioni, Larry David ha ufficialmente firmato per interpretare Larry David nella sua serie comica della HBO. Come previsto, si è preso il suo tempo Seinfeld Per aiutare a risolvere le questioni in sospeso Accerchiamento.

L'azione inizia con Larry che torna ad Atlanta per affrontare l'accusa di aver distribuito acqua in un seggio elettorale all'inizio della stagione. Con lui viaggiano Jeff (Jeff Garlin), Susie (Susie Essman) e il suo vecchio amico Leon (D.B. Smoove), che annuncia che riprenderà i vecchi episodi della serie. Seinfeld Durante il volo.

“Non mi hai mai detto che era uno spettacolo sul culo settimanale”, ha urlato a Larry.

Mentre guida in città, Larry incontra un'autista arrabbiata e lancia-uccelli di nome Cynthia (Allison Janney), che finisce per essere l'ultima pressione per Richard (il defunto Richard Lewis, nella sua ultima interpretazione comica). Naturalmente, Cynthia in seguito negò di essere stata lei a litigare con Larry sull'autostrada.

In tribunale, il procuratore distrettuale (Greg Kinnear) cerca di sostenere la sua tesi secondo cui Larry ha violato la legge sull'integrità elettorale. E Costituisce una minaccia generale per la società interrogando diversi avversari del passato del comico: Mocha Joe (Saferio Guerra), Takahashi del country club (Dana Lee) e il tenente Alexander Vindman nella vita reale, che “non tollererà la corruzione da parte di Trump, Putin o Larry David.” ” Anche Bruce Springsteen tornò, così come Tracey Ullman (così come Irma Kostroski, che non poteva credere come Larry una volta indossasse vecchie scarpe da una mostra sull'Olocausto).

IL Accerchiamento I ricordi del passato e delle stelle continuavano a tornare. Ted Danson è apparso ad Atlanta per il processo, così come Jerry Seinfeld (nel ruolo di se stesso), Dean Morris (nel ruolo di giudice) e Sharlto Copley (nel ruolo di Michael Foshay).

Nonostante il suo sincero riferimento alla giuria, Larry non è stato un buon testimone per se stesso. La giuria, ovviamente, condanna Larry.

“Hai una storia di fare la stessa cosa sbagliata, ancora e ancora”, dice il giudice, condannando Larry a un anno di prigione.

Il comico finisce in una cella non dissimile da quella in cui si trovavano Jerry, George, Kramer ed Elaine durante il polarizzante finale della serie del 1998. Seinfeld. Ma la commedia non finisce qui: il vero Jerry si presenta per dire a Larry che è un uomo libero perché un giurato ha rotto il sequestro. Le accuse sono cadute!

“È finita”, dice Jerry, indicando la cella della prigione. “Non vorrai finire così. Nessuno vuole vederlo. Credimi.”

Mentre uscivano di prigione, Larry gridò: “Avremmo dovuto finire così [Seinfeld] fine!”

Jerry risponde: “Come avremmo potuto non pensarci?”