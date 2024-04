Le azioni oscillano mentre inizia la grande settimana dei dati sull’inflazione e degli utili

Considerami molto colpito da ciò su cui JPMorgan sta lavorando nel campo dell'intelligenza artificiale.

Damon dice nel suo libro Messaggio annuale di oggi L’azienda conta ora 2.000 scienziati specializzati in intelligenza artificiale, machine learning e dati. Aggiunge che l’azienda ha 400 casi d’uso nella produzione in aree quali marketing, frode e rischio – e sta “promuovendo sempre più valore commerciale al dettaglio attraverso le nostre attività e funzioni”.

Sono altrettanto colpito dal fatto che Dimon abbia incluso il nome del COO Daniel Pinto (a lungo considerato il successore di Dimon) nei suoi importanti commenti sull'intelligenza artificiale. Damon considera l'intelligenza artificiale come una missione fondamentale per il futuro successo di JPM e ha creato un nuovo ruolo chiamato Chief Data and Analytics Officer. Questo ruolo si trova all'interno del comitato operativo dell'azienda e riporta direttamente a Damon e Pinto.

Damon dice:

“L'elevazione di questo nuovo ruolo a livello di comitato operativo, riportando direttamente a me e a Daniel Pinto, riflette l'importanza che questa funzione sta andando avanti e quanto seriamente ci aspettiamo che l'intelligenza artificiale abbia un impatto sulla nostra attività. Ciò integrerà dati e analisi nel nostro processo decisionale. a tutti i livelli dell'azienda. L'attenzione principale non è rivolta solo agli aspetti tecnici dell'intelligenza artificiale, ma anche al modo in cui tutto il management la utilizza – e dovrebbe – utilizzarla. Ciascuna delle nostre linee di business ha ruoli di dati e analisi corrispondenti in modo da poter condividere le migliori pratiche Sviluppa soluzioni riutilizzabili che risolvono molteplici problemi aziendali e apprendi e migliora continuamente man mano che emerge il futuro dell’intelligenza artificiale”.