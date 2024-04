I container di spedizione vengono rimossi dal carrello in un passo importante per liberare il luogo del crollo del ponte chiave

BALTIMORA – Un nuovo video mostra i container rimossi dal mercantile Daly che si schiantò contro la strada rialzata il 26 marzo.

Daly è ancora bloccato nel fiume Patapsco.

Questo processo consente al Comando Unificato di prepararsi a rimuovere la parte del ponte sulla nave e rappresenta un passo fondamentale nella rimozione della nave e nella riapertura del Canale di Fort Henry.

La rimozione dei container proseguirà per tutta la settimana, tempo permettendo.

“Il Comando Unificato sta contemporaneamente portando avanti i suoi sforzi chiave per rimuovere abbastanza detriti per aprire il canale al grande traffico commerciale, rimettere a galla la M/V Daly e continuare gli sforzi per salvare i propri cari scomparsi”, ha affermato il capitano della guardia costiera statunitense David Oh. 'Col. “Ogni giorno lavoriamo per raggiungere questi obiettivi in ​​modo sicuro ed efficiente.”

la nave C'erano 56 contenitori – 764 tonnellate – di materiali e batterie corrosivi e infiammabili, secondo il capo dell'NTSB Jennifer Homandy, alcuni contenitori erano rotti. Uno dei materiali pericolosi era la lucentezza, utilizzata nelle vernici, che fuoriusciva nel fiume Patapsco.

quanto peso

Il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti afferma che si stima che 50.000 tonnellate di acciaio e cemento costituissero il relitto totale del Key Bridge.

In confronto, si tratta di circa 3.800 autocarri con cassone ribaltabile a pieno carico.

Navi in ​​arrivo al porto di Baltimora

Il traffico marittimo è limitato ai canali e al porto di Baltimora.

Fino a domenica, 32 navi erano passate attraverso canali alternativi temporanei vicino al luogo del relitto del Key Bridge.

Due corsie temporanee Progettato per piccole imbarcazioni e yacht commerciali ed essenziali. Un canale di 14 piedi sul lato sud del luogo del disastro e un canale di 11 piedi sul lato nord-est consentono a più navi marittime di accedere al porto di Baltimora.

Il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti ha annunciato giovedì scorso che aprirà “un canale ad accesso limitato largo 280 piedi e profondo 35 piedi fino al porto di Baltimora entro le prossime quattro settimane, entro la fine di aprile”.

Il Corpo ha affermato che il canale supporterà il traffico di sola andata in entrata e in uscita dal porto di Baltimora, “per il servizio di container su chiatte e navi on/roll off che trasportano alcuni veicoli e attrezzature agricole dentro e fuori dal porto”.

Mancano tre operai

Venerdì sul luogo del crollo del ponte è stato ritrovato il corpo di un terzo operaio edile.

Hanno detto i funzionari Maynor Yasir Suazo-Sandoval, 38 anni È stato il terzo operaio tratto in salvo sul posto.

Si ritiene che altri tre operai edili scomparsi dopo che la nave mercantile abbia colpito il ponte siano morti.

“Il crollo del Key Bridge è senza dubbio una delle tragedie più impegnative che affrontiamo come forze dell'ordine. Insieme ai nostri partner locali, statali e federali per la pubblica sicurezza, non ci arrenderemo”, ha affermato il colonnello Roland L. Ha detto Butler. Jr., sovrintendente del Dipartimento di Polizia di Stato del Maryland. “Ci sono ancora famiglie che aspettano di sapere se abbiamo ritrovato la persona amata. Posso assicurarvi che siamo pienamente impegnati a portare la pace a ciascuna di queste famiglie”, ha detto.

Biden: “La vostra nazione vi copre le spalle”

Il presidente Biden visita Baltimora Venerdì per valutare i danni causati dal crollo del ponte. Gli è stato offerto un tour aereo dall'elicottero presidenziale, Marine One.

In un discorso pubblico sul luogo del disastro a Dundalk, il presidente ha promesso di muovere “cielo e terra” per riparare i danni e ha promesso finanziamenti federali per ricostruire il Key Bridge.

“La vostra nazione vi copre le spalle, ve lo dico”, ha detto Biden.

Il Presidente ha incontrato i primi soccorritori e ha ricevuto un briefing dal Comando Unificato.

“Dall'alto vedo un ponte distrutto, ma qui a terra vedo una comunità riunita”, ha detto.

Altro da CBS News