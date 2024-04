La presidenza francese commette errori nelle dichiarazioni di Macron sul genocidio ruandese – Politico

“Non ho nulla da aggiungere o togliere da ciò che ho detto”, ha aggiunto Macron nel video preregistrato trasmesso domenica sul “momento molto importante e molto crudele” nella storia del Ruanda.

Nel 1994, gli estremisti del gruppo etnico Hutu lanciarono una serie di omicidi contro la minoranza Tutsi e gli Hutu moderati, uccidendo circa 800.000 persone in questo paese dell’Africa orientale senza sbocco sul mare.

Un rapporto del 2021, condotto da storici francesi, ha concluso che la Francia aveva “una responsabilità pesante e schiacciante” per quanto accaduto e che era “cieca” nei confronti dei preparativi per il genocidio. Parigi, sotto la presidenza di François Mitterrand, sostenne i leader hutu dell'epoca.

Le parole di Macron non sono all'altezza di ciò che la presidenza francese ha informato i giornalisti la scorsa settimana riguardo alle linee generali della prossima lettera al Ruanda. Nelle dichiarazioni viste da Politico, ci si aspettava che Macron facesse un ulteriore passo avanti nel riconoscere il fallimento della Francia nel fermare il genocidio.

Nel comunicato si aggiunge: “Il capo dello Stato ricorderà a tutti che… la comunità internazionale aveva i mezzi per conoscere e agire… e che la Francia, che avrebbe potuto fermare il genocidio con i suoi alleati occidentali e africani, non aveva i mezzi per fermare il genocidio con i suoi alleati occidentali e africani. volontà di farlo”. Egli ha detto.

Un addetto stampa dell’Eliseo ha detto lunedì a Politico che c’era stato un “errore nel team delle comunicazioni”.