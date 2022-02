Etsy colpisce i venditori con un aumento della commissione di transazione del 30%.

Dopo il quarto trimestre 2021 da record, Etsy ha aumentato le commissioni di transazione del venditore dal 5% al ​​6,5%, ha annunciato oggi la società. a Trasferimento Per gli investitori di oggi, la società afferma che l’aumento del 30% entrerà in vigore dall’11 aprile. La commissione di transazione è la percentuale dell’importo totale dell’ordine che Etsy addebita quando un venditore effettua una vendita.

La spesa aggiuntiva per i venditori deriva dal fatto che Etsy ha registrato un fatturato del quarto trimestre di $ 717,1 milioni, che l’azienda attribuisce a una forte stagione dello shopping natalizio. Etsy ha aggiunto 10 milioni di nuovi acquirenti nell’ultimo trimestre del 2021, portando il numero di acquirenti attivi a 90 milioni. I prezzi delle azioni sono aumentati di oltre il 15% dopo la chiusura del mercato giovedì dopo un rapporto agli investitori.

“Abbiamo dimostrato la nostra capacità di apportare miglioramenti che si traducono direttamente in più vendite per i nostri venditori, come dimostrano le vendite record per venditore nel 2021”, afferma il CEO di Etsy Josh Silverman nel rapporto. “Le nostre nuove commissioni di transazione ci consentiranno di investire in aree chiave come il marketing e il supporto per costruire il nostro forte slancio”.

Etsy afferma che l’aumento della tariffa ripagherà principalmente “il marketing, gli strumenti per i venditori e la creazione di esperienze per i clienti di livello mondiale”. Ma si sono verificate modifiche precedenti alle caratteristiche del venditore, come il controverso programma pubblicitario Non è andata bene Con i venditori, alcuni di loro non sono in grado di ritirarsi.

È probabile che le commissioni elevate del venditore infastidiscano i commercianti sulla piattaforma, che lo fanno da anni lamentato Informazioni sui cambiamenti in Etsy man mano che l’azienda cresce. L’ultima volta che Etsy ha aumentato le commissioni di transazione è stato nel 2018, quando è passato dal 3,5% all’attuale 5%, e i venditori hanno anche pagato $ 0,20 per mettere in vendita un articolo, oltre a una commissione di elaborazione del pagamento.