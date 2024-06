Esclusivo: il 57,8% dei partecipanti al mercato preferisce gli NFT Bitcoin rispetto a Ethereum!

Il dominio di Bitcoin è caduto sulla scia dei partecipanti al sondaggio che hanno dichiarato la loro preferenza per le valute meme

Il sondaggio AMBCrypto contiene anche alcune osservazioni interessanti sulla popolarità degli NFT Bitcoin

Bitcoin [BTC] Gli NFT hanno guadagnato molta attenzione recentemente. In effetti, il sondaggio esclusivo di AMBCrypto ha rilevato che gli investitori ora preferiscono effettivamente gli NFT di Bitcoin rispetto agli NTF di Ethereum. Vale quindi la pena dare un’occhiata più da vicino a ciò che pensano i partecipanti al sondaggio riguardo agli NFT di Bitcoin, agli obiettivi di prezzo della criptovaluta per il resto del 2024 e ad altri risultati.

Cosa sta succedendo con Bitcoin?

Bitcoin ha in qualche modo deluso i suoi investitori dopo che le tendenze rialziste del mercato non si sono materializzate nuovamente. Infatti, al momento in cui scrivo, il Kingcoin è in ribasso del 2% sui grafici settimanali, con BTC scambiato poco sotto i 67.700 dollari sui grafici. Nonostante i tiepidi movimenti dei prezzi, è interessante notare che, secondo il sondaggio, gli NFT Bitcoin hanno creato una nicchia tra gli investitori moderni.

Esclusiva AMBCrypto un report Ha rivelato che un gran numero di trader sono attratti dal campo emergente degli NFT Bitcoin. Di conseguenza, il 57,8% dei partecipanti al mercato desidera investire in NFT Bitcoin piuttosto che in NFT Ethereum, rispetto all’11,8% che ritiene che gli NFT siano adatti solo alla blockchain di Ethereum.

Il rapporto AMBCrypto ha anche esaminato il funzionamento degli accordi BTC, poiché la domanda e la polarità sembravano essere più elevate di quelle degli NFT di Ethereum. Secondo Dion Analytics DatiIl numero totale di monete in BTC sta per raggiungere i 67 milioni. Inoltre, al momento della stesura di questo articolo, gli onorari degli Ordinals avevano raggiunto i 6.829,9662 dollari: una cifra encomiabile.

Memecoin più alti di Bitcoin?

Anche se Bitcoin sta facendo parlare di sé sul fronte NFT, le cose non sono andate bene per la più grande criptovaluta del mondo. In effetti, lo stesso può essere dimostrato dal calo del dominio del mercato di Bitcoin negli ultimi giorni.

Questo non è tutto come AMBCrypto un report È stato anche scoperto che gli investitori in realtà preferiscono i memcoin rispetto ai Bitcoin. Per essere precisi, il 53,7% degli intervistati preferisce i memecoin al Bitcoin.

Poiché Bitcoin viene scambiato all’interno di un intervallo di prezzo ristretto nei grafici, il suo sentiment ponderato è diminuito in modo significativo. Poco dopo, è entrato in vigore anche il sentimento ribassista, che ha avuto un impatto sul movimento dei prezzi delle criptovalute.

Se gli NFT Bitcoin continuano ad essere così popolari come lo sono ora, questa popolarità potrebbe contribuire a stimolare un aumento del prezzo della criptovaluta nelle prossime settimane.