Michael Crichton, “Eruption” di James Patterson scatenerà una guerra di offerte

Diversi importanti studi, streamer e reti stanno preparando offerte per adattare il prossimo romanzo degli autori più venduti

La prossima guerra di offerte di Hollywood sta per scoppiare. “Eruption”, il tanto discusso romanzo di formazione sul disastro vulcanico scritto da Michael Crichton e James Patterson, sta per andare all’asta, attirando una schiera di pretendenti desiderosi di acquisire gli ambiti diritti cinematografici.

L’asta, condotta da Shane Salerno presso Story Factory e CAA, inizierà nelle prossime due settimane e potrebbe iniziare già la prossima settimana. diversificato può rivelare esclusivamente.

Il progetto ha attirato l’interesse della maggior parte degli studi, degli streamer e delle reti più importanti, nonché di importanti registi che hanno condiviso che coglierebbero al volo l’opportunità di dirigere il progetto di Crichton. I progetti creati dall’autore o adattati dal suo lavoro includono il franchise “Jurassic Park”, “Twister” e “Westworld”. Crichton è stato anche il creatore di “ER” which diversificato Si dice che abbia fruttato oltre 3,2 miliardi di dollari alla Warner Bros.

Diversi attori di serie A hanno contattato il romanzo, incentrato su un uomo e una donna descritti come aventi una battuta “Moonlighting” o “Fall Guy” su sequenze d’azione più grandi della vita.

Una fonte afferma che non ci sono ancora numeri ufficiali sul tavolo diversificato Si prevede che l’asta si trasformerà in un’enorme guerra di offerte, dato il potenziale di questi due autori di grande successo. “Non esistono aziende per questo: due autori con un fatturato combinato di 700 milioni di dollari”, hanno detto, paragonando la collaborazione a quella tra George Lucas e Steven Spielberg in “I predatori dell’arca perduta”.

Ad oggi, Crichton rimane l’unico autore ad avere il suo nome associato ai migliori film, serie televisive e libri statunitensi nella stessa settimana. Anche 15 anni dopo la sua morte, il nome di Crichton è ancora ovunque a Hollywood nel 2024, tra questo nuovo libro, l’imminente uscita di “Twisters” a luglio e le notizie di un nuovo film “Jurassic Park” girato ad agosto.

Nel frattempo, Patterson ha venduto più di 425 milioni di libri e ha prodotto numerosi adattamenti tra cui la nuova serie “Alex Cross” di Amazon con Aldis Hodge.

diversificato Si dice anche che Eruption sia stato concepito come prequel del franchise, con piani per più libri e film. La storia è descritta come avente una portata più ampia di “Jurassic Park” o “Twister”.

Crichton ha trascorso 25 anni lavorando all’appassionato progetto prima della sua morte nel 2008. Quando sua moglie Sherry scoprì il manoscritto incompiuto, trovò anche note dettagliate, interviste con esperti e due decenni di ricerca scientifica. Sherry ha deciso di completare il lavoro di suo marito, solo per scoprire che l’autore di best seller Patterson era un suo grande fan. Quando ha accettato il progetto, si è assicurato di rimanere fedele alla voce originale dell’autore, attenendosi ai temi principali che i fan di Crichton si aspettano.

“Eruption” segna il ritorno di Crichton nei suoi dintorni preferiti, le Hawaii; Su richiesta di Michael e Sherry, il libro è dedicato alla sua famiglia. La dedica qui, tradotta dall’hawaiano, recita: “Al popolo delle Hawaii, questa storia è dedicata a voi, abitanti della famosa catena di isole”.

Gruppo di libri Hachette Little, Brown & Company Ci sarà una “eruzione” Il 3 giugno. La descrizione ufficiale del libro recita: “Una storica eruzione vulcanica sta per distruggere la Grande Isola delle Hawaii. Ma il segreto che l’esercito americano ha mantenuto per decenni è molto più terrificante di qualsiasi vulcano. Mentre le splendide scene d’azione del romanzo certamente non arriveranno.” economico per chiunque intraprenda il progetto, i precedenti di Crichton e Patterson promettono un enorme potenziale per qualsiasi offerente che risulti vincitore.