Alcuni satelliti della NASA smetteranno presto di inviare dati alla Terra

Per gli scienziati che studiano il nostro pianeta in evoluzione, la differenza tra gli stessi dati e quasi gli stessi può essere significativa. Potrebbero pensare di capire come si sviluppa qualcosa. Ma solo monitorandolo continuamente, in modo immutabile, per un lungo periodo di tempo, possono avere fiducia in ciò che sta accadendo.

Anche una breve interruzione nei registri può creare problemi. Supponiamo che la piattaforma di ghiaccio crolli in Groenlandia. William B. ha detto: Gale, ex presidente dell’American Meteorological Society, ha affermato che, a meno che non si misurasse l’innalzamento del livello del mare prima, durante e dopo, non si potrebbe mai essere sicuri che un cambiamento improvviso sia stato causato da un collasso. “Potresti immaginarlo, ma non hai un record quantitativo”, ha detto.

L’anno scorso, la NASA ha intervistato gli scienziati su come la fine di Terra, Aqua e Aura avrebbe influenzato il loro lavoro. Hanno risposto all’appello più di 180 di loro.

Nelle loro lettere, ottenute dal New York Times attraverso una richiesta del Freedom of Information Act, i ricercatori hanno espresso preoccupazioni su un’ampia gamma di dati provenienti dai satelliti. Informazioni sulle particelle trovate nel fumo degli incendi, nella polvere del deserto e nei pennacchi vulcanici. Misurazioni dello spessore delle nubi. Mappe in scala ridotta delle foreste, delle praterie, delle zone umide e delle colture del mondo.

Anche se esistono fonti alternative per queste informazioni, queste potrebbero essere meno frequenti, meno accurate o limitate a determinate ore del giorno, tutti fattori che determinano l’utilità dei dati, hanno scritto gli scienziati.