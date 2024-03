La ricerca sui cavallucci marini è supportata da scienziati cittadini volontari

Secondo uno studio, alcuni cittadini stanno contribuendo a far avanzare la ricerca sui cavallucci marini, piccoli pesci che possono essere trovati nelle barriere coralline, nelle acque poco profonde e negli estuari di tutto il mondo.

I contributi dei cittadini hanno fornito nuove informazioni su 10 delle 17 specie di cavallucci marini con dati considerati carenti e hanno contribuito ad aggiornare le conoscenze sulla distribuzione geografica di nove specie. I ricercatori hanno scritto sul Journal of Fish Biology . Alcune osservazioni hanno persino aiutato gli scienziati a capire meglio quando e come si riproducono i cavallucci marini.

Nel complesso, i ricercatori sono stati in grado di convalidare 7.794 osservazioni provenienti da 96 paesi e 35 specie di cavallucci marini. Gli osservatori volontari hanno notato anche specie rare che il monitoraggio tradizionale potrebbe non essere stato in grado di rilevare, hanno scritto.