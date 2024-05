L’esperimento di laboratorio più lungo del mondo è ora trasmesso in live streaming

L’Università del Queensland ha una mostra contenente… La corsa più lunga Esperimenti di laboratorio nel mondo. Era andato avanti così a lungo che due dei suoi tutori morirono prima di vedere qualche risultato.

L’esperimento iniziò nel 1927 da Thomas Parnell, il primo professore di fisica dell’università. Inteso come una vetrina per materiale estremamente appiccicoso, Parnell ha assunto un residuo della sostanza appiccicosa Distillazione del catrame di carbone – Scaldarlo, metterlo in un imbuto di vetro a chiusura ermetica, quindi attendere tre anni affinché si stabilizzi nella forma del contenitore. Potrebbe sembrare molto tempo da aspettare per l’inizio dell’esperienza, ma data la durata prevista della demo, si è trattato solo di un inconveniente.

In 1930, Parnell tagliò il gambo dell’imbuto, permettendo al liquido altamente viscoso di fluire lentamente dal fondo. Da allora l’esperimento va avanti, molto lentamente. La prima goccia cadde otto anni dopo l’inizio dell’esperimento, per poi cadere altre cinque anni negli anni successivi 40 anni. Questo esperimento è in corso ormai da quasi 100 anni ed è stato sotto la responsabilità di molti tutori diversi. Parnell e il suo successore, il professor John Mainstone, morirono senza vedere la caduta da soli, il professor Andrew White era l’attuale fiduciario.

Ma l’esperimento è ora sotto costante sorveglianza tramite webcam, il che significa che qualcuno potrebbe assistere al prossimo esperimento. L’ultimo calo (fino a quando non si verificherà un altro calo) si è verificato nel 2014, come si vede qui in istantanee molto veloci.

Quindi, l’esperimento può dirci qualcosa di interessante?

Sebbene l’esperimento fosse meno controllato di quello ideale (è soggetto a fluttuazioni della temperatura ambiente e il diametro interno dello stelo non può essere misurato con precisione senza il rischio di danneggiare l’esperimento), ci ha riservato alcune sorprese.

Tenendo conto di una serie di fattori, è possibile effettuare una stima ragionevole della viscosità di una pece.

“La viscosità del passo viene quindi calcolata come q = (2,3 +0,5) x 108 Pa s, che è una quantità enorme rispetto ai comuni liquidi.” carta Per esperienza, spiega. “L’acqua a 20°C ha una viscosità di 1,0 x 10-3 Pascal. Tuttavia, va notato che (a parte la superfluidità) è vicino alla media geometrica dell’intervallo di valori considerati dai fisici: la viscosità effettiva della Terra è dell’ordine di 10.20 Bas.”

Ciò non si adatta bene alle aspettative precedenti.

“Il risultato della viscosità derivante dall’esperimento di caduta del tono non concorda bene con le previsioni basate su di esso [previous] “Le misurazioni tengono conto anche dell’enorme variazione della viscosità con la temperatura e della storia della temperatura alquanto sconosciuta dell’esperimento.” La squadra scrive. “Una possibile spiegazione risiede nelle diverse viscosità dei diversi campioni di bitume: potrebbero avere proporzioni variabili di idrocarburi volatili intrappolati e questo influenzerebbe la viscosità”.

se lo desidera Guarda l’esperienza dal vivo, puoi. In questo momento si sta formando una bolla molto grande, ma non consigliamo di osservarla troppo a lungo poiché si prevede che il prossimo calo arriverà negli anni ’20 e c’è ancora molto decennio da percorrere.