Elon Musk afferma che SpaceX si sta concentrando sulla difesa informatica dopo che alcuni segnali Starlink si sono bloccati vicino alle zone di conflitto in Ucraina

Fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk Venerdì ha affermato che la sua azienda si sta ora concentrando sulla difesa informatica e sul superamento del disturbo del segnale nei suoi satelliti Internet Starlink durante l’invasione russa in corso dell’Ucraina.

Musk e SpaceX sono stati inviati collegamento stellare Stazioni in Ucraina su richiesta di un funzionario governativo dopo che il servizio Internet è stato interrotto in tutto il paese a causa dell’invasione russa. Una spedizione di stazioni di terra Starlink, che utilizzano un’antenna e un terminale per accedere al servizio satellitare a banda larga, Arrivato in Ucraina lunedì 28 febbraio). Con i terminali in uso, SpaceX Musk ha detto che sta lavorando per tenerla online.

“Alcune stazioni Starlink vicino alle zone di conflitto sono state bloccate per ore”, Musk Ha scritto in una dichiarazione su Twitter venerdì (1 marzo). “Il nostro ultimo aggiornamento software va oltre l’offuscamento.”

Imparentato: In che modo l’Ucraina manterrà online il servizio Internet Starlink di SpaceX?

Immagini: L’invasione russa dell’Ucraina, come dimostrano le immagini satellitari

SpaceX è stato ridefinito per la difesa informatica e il disturbo del segnale. Causerà lievi ritardi su Starship e Starlink V2.5 marzo 2022 Vedi altro

Musk in seguito ha affermato che SpaceX ha spostato la sua attenzione sul mantenimento ininterrotto del servizio Starlink in Ucraina e probabilmente altrove.

“SpaceX ha ridefinito la priorità della difesa informatica e del superamento del disturbo del segnale”, Libri del venerdì. Musk ha detto sarcasticamente che le azioni erano una sorta di inaspettato lavoro di garanzia della qualità per il sistema Starlink.

Musk ha anche affermato che il lavoro di Starlink “causa lievi ritardi nell’astronave e nello Starlink V2”.

SpaceX Astronave È un gigantesco veicolo spaziale riutilizzabile progettato per utilizzare un enorme booster riutilizzabile chiamato Super Heavy per lanciare missioni nello spazio profondo. La NASA ha utilizzato la navicella spaziale Starship per far atterrare gli astronauti sulla Luna Programma Artemide. SpaceX spera di lanciare il primo volo orbitale di una nave senza pilota nei prossimi mesi. Starlink V2 è il sistema Starlink di nuova generazione di SpaceX che include collegamenti laser tra i satelliti e altri miglioramenti.

Avviso importante: Starlink è l’unico sistema di comunicazione non russo ancora operativo in alcune parti dell’Ucraina, quindi la probabilità che venga preso di mira è alta. Si prega di utilizzare con cautela.3 marzo 2022 Vedi altro

Dopo che i terminali Starlink sono stati consegnati in Ucraina, Musk ha avvertito che il sistema potrebbe rendere i suoi utenti vulnerabili agli attacchi militari russi.

“Avvertimento importante: Starlink è l’unico sistema di comunicazione non russo ancora operativo in alcune parti dell’Ucraina, quindi la possibilità che venga preso di mira è alta. Si prega di usarlo con cautela”, Musk ha scritto su Twitter giovedì (3 marzo).

“Accendi Starlink solo quando necessario e posiziona l’antenna il più lontano possibile dalle persone”, Musk continuato. “Metti una leggera sfocatura sull’antenna per evitare il rilevamento visivo”, Ha aggiunto.

Giovedì (3 marzo), SpaceX ha inviato in orbita il suo ultimo lotto di satelliti Starlink a bordo di un razzo Falcon 9. Quella missione 47 nuovi satelliti Starlink lanciati in orbita Dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA. Ad oggi, SpaceX ha lanciato in orbita più di 2.000 satelliti, con piani per una massiccia inflazione iniziale di 12.000 per fornire una copertura globale della banda larga.

Invia un’e-mail a Tariq Malik tmalik@space.com o seguilo Incorpora il tweet. Seguici Incorpora il tweetE il Facebook E il Instagram.