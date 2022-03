L’Italia sequestra ville e barche dell’oligarchia per fare pressione sulla Russia

ROMA, 5 mar. (Reuters) – La polizia italiana sabato ha dichiarato di aver sequestrato ville e barche per un valore di 143 milioni di euro (156 milioni di dollari) a cinque dei primi russi nell’elenco dell’embargo a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Per saperne di più

Immobili di lusso Due super barche sono state sequestrate in alcune delle più importanti aree commerciali italiane – in Sardegna, sul Lago di Como e in Toscana – nei porti del nord.

Le operazioni di polizia fanno parte di un’iniziativa concertata delle nazioni occidentali

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

L’elenco, diffuso dall’ufficio del presidente del Consiglio Mario Tracy, mostra ora che il bene più prezioso nelle mani della polizia è la barca di 65 metri “Lady M”, che vale 65 milioni di euro e appartiene a Le persone più ricche della Russia. Alessio Mortashov.

Fu catturato nel porto di Imperia.

La seconda nave di lusso, la Lena, fu catturata nel vicino porto di Sanremo. Ha un valore di circa 50 milioni di euro e appartiene a Gennady Timchenko, che Putin ha descritto come uno dei suoi più stretti alleati.

L’imprenditore milionario Alisher Usmanov ha sequestrato una villa da 17 milioni di euro nell’isola mediterranea della Sardegna, mentre il parlamentare russo Oleg Savchenko possiede una casa del 17° secolo vicino alla città toscana di Luca, del valore di circa 3 milioni di euro. Lui.

Beni non divulgati per un valore di மில்லியன் 8 milioni sono stati sequestrati a Como al presentatore della televisione di stato Vladimir Soloviev. Secondo quanto riferito, si è lamentato Il mese scorso alla televisione russa si è reso conto del rischio di perdere le sue ville italiane.

“Ma ci hai detto che ci sono proprietà sacre in Europa”, ha detto a The Daily Beast.

Gli oligarchi russi hanno acquistato una serie di ville in stabilimenti italiani negli ultimi 20 anni e le fonti affermano che un certo numero di proprietà dovrebbe essere sequestrato nei prossimi giorni.

Usmanov, il magnate dei metalli e delle telecomunicazioni di origine uzbeka, è noto in Italia per possedere una serie di proprietà in Sardegna, mentre Mortazov possiede una villa del valore di 66 milioni di euro (72 milioni di dollari) sulla stessa isola, secondo i media italiani.

Tenendo conto del patrimonio di tutta la sua famiglia, il patrimonio netto di Mortasho prima delle sanzioni era stimato in 29,1 miliardi di dollari.

Mirko Idili, coordinatore del sindacato Cisl in Sardegna, ha avvertito che le sanzioni e il basso numero di russi ricchi quest’estate potrebbero incidere negativamente sull’economia dell’isola e mettere in pericolo oltre 1.000 posti di lavoro.

La Divisione Indagini Finanziarie della Banca d’Italia venerdì ha incaricato le banche italiane di segnalare immediatamente tutte le azioni intraprese per congelare i beni di persone e società quotate nell’UE. Per saperne di più

($ 1 = 0,9152 euro)

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Relazione di Emilio Barodi e Giuseppe Fonde; Scritto da Christian Palmer; Montaggio di David Holmes

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.