Le persone prenotano Airbnb in Ucraina come un modo per inviare aiuto

Gli host nelle zone dell’Ucraina dilaniate dalla guerra stanno assistendo a un aumento delle prenotazioni online da parte di ospiti che non intendono partecipare, ma vogliono mostrare il loro sostegno.

La campagna sui social media iniziata il 2 marzo ha suscitato migliaia di prenotazioni in tutto il Paese, anche in quel periodo Invasione delle forze russe Bombardamento indiscriminato dei quartieri civili di città come Kharkiv, Chernihiv, Mariupol e Sumy.

L’obiettivo è portare denaro agli ucraini sul campo il più rapidamente possibile, ha affermato Rob Meehan, un host di Airbnb con proprietà a Guadalajara e Puerto Vallarta, in Messico, che è stato coinvolto nello sforzo di base.

Il signor Meehan ha effettuato l’accesso ad Airbnb venerdì mattina e ha digitato la parola “Ucraina”. Quando un appartamento è apparso nella capitale, Kiev, lo ha prenotato per le prime due notti disponibili, per un totale di $ 229.

“Come molte persone, ho sentito la pressione di questo. Tutta la tristezza che sta succedendo lì”, ha detto venerdì.

Quando Kherson divenne la prima città ucraina a finire sotto l’occupazione russa, le persone si nascosero nelle loro case. Le Nazioni Unite hanno affermato che più di un milione di persone sono fuggite dall’Ucraina nella prima settimana di guerra. Foto: Daniel Leal/AFP/Getty Images



Come host, il signor Meehan ha detto di sapere che i proprietari saranno pagati entro un giorno dalla data di arrivo. Airbnb ha affermato che il pagamento viene rilasciato 24 ore dopo l’orario di check-in specificato dalla struttura, indipendentemente dal fatto che l’ospite si presenti o meno.

Invia un messaggio all’ospite per dire che la sua prenotazione è stata un atto di solidarietà e che non aveva intenzione di partecipare. Lei ha risposto pochi istanti dopo, ringraziandolo per il suo sostegno.

“Lo spirito combattivo dell’Ucraina non può essere fermato”, ha affermato l’ospite in un messaggio condiviso dal signor Meehan con il Wall Street Journal. “Morirai solo con l’ultimo ucraino.”

Mihan è una delle migliaia di persone in tutto il mondo che hanno prenotato un soggiorno su Airbnb per supportare i cittadini ucraini dopo che i messaggi sui social media hanno iniziato a diffondere l’idea online all’inizio di questa settimana.

La campagna ha avuto una spinta quando il CEO di Airbnb Brian Chesky l’ha ritwittata Uno dei messaggi originali. Airbnb è configurato separatamente di sua iniziativa fornire Alloggi temporanei per un massimo di 100.000 rifugiati fuggiti dall’Ucraina Attraverso Airbnb.org, il braccio no-profit della società di condivisione di case. Ce l’ha anche Airbnb Sospese tutte le operazioni in Russia e Bielorussia.

Entro la fine di giovedì, erano state prenotate più di 60.000 notti in Ucraina, generando 1,9 milioni di dollari, secondo i dati diffusi da Airbnb venerdì. Gli ospiti statunitensi hanno prenotato 34.000 notti. Gli ospiti del Regno Unito hanno ricevuto 8.000 notti e i canadesi hanno prenotato quasi 3.000 notti.

La società ha affermato di aver rinunciato a tutte le sue commissioni di servizio per le prenotazioni effettuate in Ucraina in risposta alla “generosità ispiratrice” della campagna.

Per l’agente di viaggio britannico Graham Bishop Macrides, l’esenzione dalla tassa è stato un fattore importante nella sua decisione di prenotare una prenotazione in Ucraina.

Ha detto di aver contattato Airbnb all’indirizzo

Twitter

Per garantire che tutti i soldi della prenotazione andranno all’host. Quando la società ha confermato che l’avrebbe fatto, il signor McCrides ha iniziato a spargere la voce, attivando la sua rete nel settore dei viaggi.

“Sento che non stiamo facendo abbastanza”, ha detto Macarides della risposta dell’Occidente alla crisi.

I membri della NATO lo hanno ripetutamente affermato Non sarai direttamente coinvolto nel conflitto se stessi. Ma gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Unione Europea lo hanno fatto Sono state comminate severe sanzioni Contro la Russia e mandalo bracciaE il I soldi e altre forme di sostegno all’Ucraina.

“Almeno questo è qualcosa che possiamo fare per mostrare agli ucraini che non sono soli, siamo lì con loro”, ha detto Macarides.

La prima prenotazione che ha fatto è stata con una famiglia che lo ha ospitato durante una visita a Kiev nel 2019.

“Mi hanno scritto e mi hanno chiesto di pregare per loro, che ne avevano davvero bisogno, e mi hanno ringraziato molto”, ha detto il signor Macarides. “Mi hanno chiesto di chiedere alle persone di prenotare nella città di Kharkiv, perché è davvero orribile quello che sta succedendo lì”.

Russia Ho imposto un blocco A Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. I raid aerei hanno distrutto edifici e costretto migliaia di residenti a rifugiarsi presso la stazione ferroviaria, in attesa dell’evacuazione.

Altre grandi città sono costantemente sotto attacco. residenti di Kiev Sopporta tentativi quotidiani dalle forze russe per prendere il sopravvento. Tutti i giorni dal 24 febbraio – inizio Presidente russo Il presidente russo Vladimir PutinUna guerra per rovesciare il governo democraticamente eletto dell’Ucraina e Fine della sua alleanza con l’Occidente– Sono stati fermati dalle forze speciali ucraine.

Pittoreschi residenti di Leopoli, La città delle torri blu e l’architettura austro-ungarica, pronta a diventare la capitale di riserva se il governo, guidato dal presidente Volodymyr Zelensky, fosse stato costretto a lasciare Kiev.

Leopoli è apparso anche come centro di approvvigionamento per Armi e materiali trasferiti dall’Occidente Ucraina. Ciò ha sollevato alcuni timori che sarebbe diventato il prossimo obiettivo principale dell’esercito russo.

“Mi sento così impotente”, ha detto Rob Bogan, che gestisce un’agenzia di assicurazioni a Hudson, New York, a circa 100 miglia a nord di New York City.

Venerdì ha prenotato un soggiorno di due giorni su Airbnb a Leopoli per $ 85 a notte. Il signor Bujan ha detto di aver controllato gli elenchi per controllare le recensioni passate per assicurarsi che fosse servito da un host fidato e non da un truffatore.

Ha detto ai padroni di casa che non si sarebbe fatto vivo e che se qualcun altro avesse bisogno della stanza, di dargliela. Hanno scritto: “Centinaia di migliaia di americani ed europei stanno dando una mano all’Ucraina. Non lo dimenticheremo mai”.

disse il signor Bojan Il coraggio del signor Zelensky Era parte di ciò che lo ha spinto a trovare un modo per presentarlo agli ucraini.

“Si è girato e ha riunito il mondo in un modo che nessun altro presidente potrebbe”, ha detto Bogan. “Penso che sia incredibile, è incredibile quello che il popolo ucraino sta facendo contro la Russia”.

Scrivi a Ginger Adams Otis a Ginger.AdamsOtis@wsj.com