Israele è d’accordo con la “proposta ponte” degli Stati Uniti riguardante lo scambio di prigionieri e ostaggi e attende la risposta di Hamas, secondo un analista della CNN.

CNN

—



Israele ha accettato una “proposta approssimativa” degli Stati Uniti sul numero di prigionieri palestinesi da rilasciare per ogni ostaggio tenuto da Hamas, ha detto l'analista della CNN Barak Ravid. Lo ha detto sabato 10Citando un anonimo alto funzionario israeliano.

Secondo il Rapid, Israele ha accettato la proposta presentata dal direttore della CIA Bill Burns. Burns era a Doha, in Qatar, dove Hamas e Israele stanno tenendo colloqui attraverso mediatori.

Rapid ha detto che le delegazioni stanno ora aspettando la risposta di Hamas.

Una fonte diplomatica a conoscenza della vicenda ha confermato alla CNN l'esattezza delle informazioni, ma ha detto che ci sono ancora questioni in sospeso, tra cui l'ingresso degli aiuti e il “riposizionamento militare israeliano” a Gaza.

La CNN ha contattato i funzionari israeliani e di Hamas riguardo allo stato dei colloqui.

Non è chiaro quali cambiamenti siano stati apportati al numero dei prigionieri palestinesi. L'ultima proposta presentata da Hamas questo mese prevede il rilascio di un numero compreso tra 700 e 1.000 prigionieri palestinesi. Israele in quel momento Descrivere le richieste Come “ridicolo” e “ridicolo”.

Si prevede che l'accordo, se dovesse realizzarsi, avrà più fasi. Nella prima fase, Hamas aveva proposto di liberare in ostaggio le donne – compresi i soldati israeliani – gli anziani, i malati e i feriti. Si ritiene che questo numero sia circa 40 sui circa 100 ostaggi ancora vivi.

Il direttore del Mossad David Barnea, insieme ad una delegazione israeliana di alto livello della sicurezza, ha visitato Doha due volte questa settimana per colloqui.