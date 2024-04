Manor Lords ha iniziato a volare su Steam, poche ore dopo il rilascio in accesso anticipato

Potrebbe non essere una grande sorpresa saperlo – dato che stiamo parlando di uno dei giochi Steam più desiderati degli ultimi tempi – ma Manor Lords dello sviluppatore solista Slavic Magic è partito alla grande; L'ibrido medievale di costruzione di città e strategia è il quarto titolo più venduto su Steam Più giocato Mancano solo poche ore al lancio del gioco, con oltre 156.000 giocatori simultanei al momento in cui scriviamo.

Manor Lords, ovviamente, ha attirato sguardi ammirati sin dal lancio della beta nel 2022. Quel primo sguardo ha portato mezzo milione di persone ad aggiungere il gioco alle loro liste dei desideri su Steam, e quel numero è aumentato costantemente; Un altro mezzo milione di persone lo hanno inserito nella lista dei desideri solo questa settimana, il che significa che ha superato i 3 milioni al momento del rilascio di Early Access di oggi.

Dal suo lancio questo pomeriggio, Manor Lords ha scalato costantemente le classifiche dei giochi più giocati su Steam, superando grandi giochi intramontabili come Grand Theft Auto 4, Rust, Apex Legends e Rainbow Six Siege, per non parlare di due audaci nuovi arrivati ​​( Helldivers 2) e i preferiti di ritorno (Fallout 4 e Stardew Valley) – Fino in fondo. In questo momento, con 156.000 giocatori simultanei a suo nome, ci sono solo tre titoli stabiliti in modo permanente – PUBG, Dota 2 e Counter-Strike 2 – tra questo e il primo posto.

Signori del maniero – Rimorchio.Guarda su YouTube

Il successo di Manor Lords sembra meritato; Anche nella sua versione iniziale di accesso anticipato, si tratta di un risultato impressionante, anche se c'è chiaramente ancora del lavoro da fare. Come ha affermato Robert Purches di Eurogamer nella sua recensione Early Access di questa settimana, “Manor Lords ha una fiducia che smentisce la sua sofisticatezza individuale, e ciò che può esserci è sorprendente, ma è un idillio pastorale che necessita ancora di miglioramenti significativi.”

“Il potenziale c'è, le basi sono state sicuramente gettate e ora occorre svilupparle”, ha concluso Bertie. Si prevede attualmente che Manor Lords rimanga in accesso anticipato per circa un anno, come affermato Pagina Steam – C'è ancora tempo per trasformare la sua magia iniziale in qualcosa di davvero molto speciale.