Gli Eagles avanzano nel Draft NFL, selezionando Iowa DB Cooper DeJean

FILADELFIA – Venerdì gli Eagles sono saliti al secondo turno per selezionare il versatile difensore dell'Iowa State Cooper Dejean.

DeJean, un All-American in prima squadra e Big Ten Defensive Back of the Year nel 2023, era ampiamente previsto che sarebbe stato selezionato al primo turno, ma era ancora nel tabellone all'inizio del Day 2. Gli Eagles hanno scambiato le loro scelte del secondo giro – n. 50 e 53 – insieme a una scelta del quinto giro con i Washington Leaders per le scelte 40 e 78.

La 40esima scelta è stata spesa per DeJean, che ha totalizzato sette intercettazioni e 13 passaggi difesi nelle ultime due stagioni per l'Iowa, avendo anche un impatto come risponditore di punt.

Ha saltato la fine della scorsa stagione a causa di una frattura del perone, ma da allora gli è stato dato il nulla osta medico per tornare al calcio.

“Fisicamente sto bene”, ha detto Dejean dopo essere stato scelto. Se si giocasse una partita oggi sarei pronto a partire”.

Ha tenuto una giornata da professionista personale all'inizio di aprile e, secondo quanto riferito, ha corso uno scatto di 40 yarde di 4,43 secondi.

DeJean ha giocato sia come cornerback che come safety al college. Mentre i valutatori vedono DeJean come una sicurezza di livello successivo, la sensazione all'interno dell'edificio degli Eagles è che sia qualcuno che può “fare tutto”.

Philadelphia ha confermato un upgrade nella sua secondaria in questa offseason dopo essersi classificata 31esima in yard di passaggio e touchdown consentiti nel 2023. Gli Eagles hanno ingaggiato CJ Gardner-Johnson in free agency, hanno selezionato il cornerback Quinyon Mitchell al primo turno, quindi hanno iniziato il Day 2 con la selezione. Da Dejen.