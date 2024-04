“Oggi correvo per la madre di Urška” – La vittoria di Tadej Pogačar a Liegi allevia due anni di dolore

Tadej Bujar (Team Emirates) ha concluso la sua stagione primaverile con una storica vittoria nella Liegi-Bastogne-Liegi, che ha dedicato alla madre della sua fidanzata, Urska Ziegart, scomparsa prima della gara del 2022.

Lo sloveno era il favorito per l'edizione 2022 della corsa ma alla vigilia della gara ha annunciato che non avrebbe corso in seguito a tragiche notizie personali. Nella sua intervista post-gara dopo la vittoria del 2024, ha spiegato quanto fosse importante per lui l'influenza.

“È stato molto emozionante per me tutto il giorno in sella alla moto, pensando alla madre di Orska due anni fa, e dovevamo tornare a casa”, ha detto Pogacar in un'intervista radiofonica in diretta dopo la gara.

“Oggi stavo guidando per la madre di Orska.”

Tuttavia, l'edizione del 2022 è stata solo la prima di due edizioni traumatiche della gara per Pogačar, con l'edizione del 2023 che ha visto Pogačar cadere con una mano rotta, facendo deragliare gran parte della sua stagione agonistica.

“Gli ultimi due anni sono stati molto difficili”, ha detto Bogarar.

Mentre l’edizione del 2023 prometteva una resa dei conti tra Pogačar ed Evenepoel, quest’anno ha visto una feroce battaglia tra i corridori più forti nelle Classiche di primavera del 2024 quando Mathieu van der Poel si è schierato contro l’ex vincitore del Tour de France.

Che sia stato il risultato di un errore tattico, di una giornata di stanchezza o semplicemente di sfortuna, Van der Poel ha lottato lungo i 254,5 km del percorso, ritrovandosi dalla parte sbagliata della divisione negli ultimi 100 km, lasciandogli 1:30 minuti dietro la Sua squadra. Un concorrente ad un certo punto della gara.

Van der Poel e Alpecin-Deceuninck sono tornati nel gruppo principale, ma gli sforzi potrebbero aver avuto un ruolo nel consentire a Pogačar di avere una corsa libera quando si è trattato del suo feroce attacco alla Côte de la Redoute.

Questa mossa sembrava un piano fin dall'inizio. “Abbiamo guidato forte in salita, eravamo sicuri in discesa e a La Redoute abbiamo fatto esattamente quello che avevamo detto”, ha detto Pogacar. “Da quel momento in poi è stata una lotta fino alla fine”.

Sebbene le condizioni fossero più clementi rispetto alle temperature estreme della Flèche Wallonne all'inizio di questa settimana, la partenza è stata veloce con una temperatura di 5°C e la gara ha visto diversi forti acquazzoni, il che significa che la cautela era al centro dei piani di Pogačar.

“È stata una giornata infelice fin dall'inizio”, ha spiegato Bogarar. “Tutto il giorno nella mia mente. Solo per stare attento. L'anno scorso, la mia mente tutto il giorno era quella di risparmiare quanta più energia possibile, ma oggi ero più sicuro.

Questa vittoria rappresenta finora una prestazione stagionale eccezionale per il pilota dell'Emirates Team, che ha partecipato a gare solo per 10 giorni e ne ha vinte sette. Con due di quei giorni trascorsi nella Volta a Catalunya – dove vinse la classifica generale, la maglia della montagna e la maglia a punti – l'unica gara in cui Pogačar non eccelse fu la Milano-San Remo, dove finì terzo.

Le prestazioni finora acuiranno l'attesa per la sua campagna al Giro d'Italia, dove entrerà come favorito.

“Sono davvero felice di essere riuscito finalmente a vincere di nuovo questa bellissima gara e ringrazio tutto il team che ha lavorato con me oggi”, ha aggiunto Bogar.

“È stato un lavoro di squadra straordinario e non avrei potuto farcela senza di loro e sono sopraffatto dall'emozione.”