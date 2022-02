Il nuotatore transgender della Yale University Isaac Heng ha vinto la Ivy League a 50 anni gratuitamente

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Yale Il nuotatore transgender Iszac Henig ha vinto un premio Campionato Ivy League Giovedì notte a 50 yarde libere.

Henig ha battuto di poco Nikki Venema di Princeton con un tempo di 21,93 secondi nell’evento. Venema ha concluso alle 22.30, mentre Samantha Scott di Brown è arrivata terza alle 22.81. Henig è entrato nell’evento con il miglior tempo di qualificazione alle 22.17.

Hennig, che va da femmina a maschio e usa pronomi maschili, ha nuotato sulla staffetta stile libero da 800 yarde del team di Yale che ha terminato la seconda gara mercoledì sera davanti ad Harvard. Gareggia nella prima tappa dell’evento contro Leah Thomas, che passa da maschio a femmina.

Thomas ha concluso la prima tappa della staffetta del mercoledì con un tempo di 1:44.50 mentre Henig ha chiuso in 1:44.65.

Yale è arrivato primo nella staffetta da 200 yard stile libero. Lui, Lindsey Wagner, Ophelia Pilkton e Marisa Healy hanno concluso con un risultato di 1:29.66 nell’evento.

Henig è californiano e gareggia con Yale dal 2018.

Leah Thomas

Henig si tolse il seno ma scrisse in a Il New York Times Colonna a giugno non prendeva ancora gli ormoni perché voleva gareggiare in piscina.

“Come studente-atleta, fare coming out come un ragazzo transgender mi mette in una strana situazione”, ha scritto Hennig. “Potrei avviare gli ormoni per andare più d’accordo con me stessa, o aspettare, passare socialmente e continuare a competere nella squadra di nuoto femminile. Ho deciso per quest’ultima.

“Apprezzo il mio contributo alla squadra e mi rendo conto che la mia infanzia non dipende dal fatto che ci fosse più o meno testosterone che scorre nelle mie vene. Almeno, è quello che cercherò di ricordare quando indosso il costume da bagno femminile per la competizione e ricorda un respiro a cui non mi sento più legato”.

La specialità di Henig in piscina è lo stile libero e il nuoto con le farfalle.

Henig gareggerà nel fine settimana.