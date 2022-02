Il sondaggio Regal di San Francisco è stato innescato dalla rabbia degli elettori asiatici

Nella più grande città liberale, gli elettori asiatici americani si sono schierati con i democratici per decenni. Ma negli ultimi anni, un numero crescente di residenti cinesi, molti dei quali nati nella Cina continentale, è diventato una forza politica moderata. La maggior parte dei cinesi che vivono in città sono registrati come indipendenti e, come dimostrano le elezioni di martedì, non hanno paura di alcuni elementi liberali del Partito Democratico. Una volta apparso in altre città, Come New YorkSono per lo più democratici con una significativa popolazione asiatica americana.

David Lee, docente di scienze politiche alla San Francisco State University, ha detto agli elettori asiatici americani della città: “Vinceranno assolutamente.

Nelle elezioni di martedì, due questioni in particolare hanno incoraggiato gli elettori sino-americani. Il Board of Education ha votato per implementare il sistema di ammissione alla lotteria presso la Lowell High School, che ha cambiato principalmente il processo di ammissione per la selezione degli studenti con i punteggi più alti e i punteggi degli esami. Il giudice Stephen G. Nella lunga lista di alunni importanti, tra cui Prairie, Lowell ha descritto un membro della comunità per decenni come “la porta del sogno americano”. L’introduzione del sistema della lotteria ha ridotto di un quarto il numero di studenti di nona elementare asiatici e bianchi a Lowell e ha aumentato il numero di studenti di nona elementare neri e latini di oltre il 40%.

Gli elettori cinesi sono rimasti sconvolti anche dai tweet di Alison Collins, uno dei membri del consiglio scolastico richiamati, che è stato scoperto durante la campagna. Sig.ra. Collins ha detto che gli asiatici americani “usano il pensiero suprematista bianco per ‘unirsi e’ andare avanti'”. Paragonò gli asiatici americani agli schiavi lavorando all’interno della casa del proprietario degli schiavi invece di lavorare di più nei campi. Uso di codici stellari per nascondere insulti antirazzisti neri. I tweet hanno rafforzato un sentimento tra molti elettori cinesi, con meno rappresentanza e disprezzo, hanno affermato coloro che sono coinvolti nella campagna di ritiro.

Gli elettori asiatici americani hanno anche affermato di essere motivati ​​da questioni al di là delle azioni del gruppo: Numero I migliori attacchi agli asiatici americani, Molti di loro anziani, hanno scioccato la comunità. E molte aziende di proprietà cinese, soprattutto a Chinatown, sono state colpite da epidemie.