ConocoPhillips acquisterà Marathon Oil con un accordo interamente azionario da 22,5 miliardi di dollari

L’industria petrolifera negli Stati Uniti, il più grande produttore di greggio al mondo, è composta da molte compagnie petrolifere di piccole e medie dimensioni, che vanno dalle aziende familiari con pochi pozzi in uno stato ai giganti globali come ExxonMobil. Wall Street valuta ConocoPhillips circa 140 miliardi di dollari, rendendola 10 volte più grande di Marathon Oil ma un quarto delle dimensioni di Exxon.

Nonostante il controllo normativo da parte dell’amministrazione Biden e la volatilità del mercato petrolifero, le compagnie petrolifere hanno portato a termine alcune delle più grandi acquisizioni dell’ultimo anno. I giganti statunitensi hanno utilizzato profitti record per avere la potenza di fuoco necessaria per acquistare società più piccole che operano in aree ricche di petrolio come il bacino del Permiano nel Nuovo Messico e il Golfo del Messico.

Uno dei fattori trainanti del consolidamento è che le aziende hanno conquistato molti dei giacimenti di petrolio e gas statunitensi considerati più attraenti per la perforazione orizzontale e la fratturazione idraulica, tecniche che hanno aperto vasti giacimenti di shale in luoghi come il Texas e il New Mexico. Perforazione. Ora stanno unendo le forze nel tentativo di ridurre i costi e aumentare i profitti.

L’anno scorso ci sono stati affari per un valore di 250 miliardi di dollari nel settore del petrolio e del gas. Secondo ReutersMartedì gli azionisti di Hess hanno approvato l’accordo, inclusa l’acquisizione da 60 miliardi di dollari di Pioneer Natural Resources da parte di ExxonMobil e l’accordo da 53 miliardi di dollari di Chevron con Hess.

Il boom degli accordi petroliferi è dovuto in gran parte alla forte ripresa dei prezzi dell’energia a partire dai primi giorni della pandemia, quando i prezzi del petrolio sono crollati.