Studenti universitari e docenti chiedono l'amnistia per aver partecipato alle proteste contro la guerra

Maryam Alwan pensava che il peggio fosse passato dopo che la polizia di New York ha arrestato lei e altri manifestanti nel campus della Columbia University, li ha caricati sugli autobus e l'ha trattenuta per ore.

Ma la sera successiva, lo studente ha ricevuto un'e-mail dall'università. Alwan e altri studenti sono stati sospesi dopo il loro arresto. Campo di solidarietà a Gaza”, una tattica utilizzata dai college di tutto il Paese per sedare le crescenti proteste nei campus contro la guerra tra Israele e Hamas.

La difficile situazione degli studenti è diventata il fulcro delle proteste, con studenti e un numero crescente di insegnanti che chiedono l’amnistia. La questione è se le università e le forze dell’ordine risolveranno le accuse e preverranno altre conseguenze, o se le sospensioni e i documenti legali seguiranno gli studenti nella loro vita adulta.

I termini delle sospensioni variano da campus a campus. Alla Columbia e al suo affiliato Barnard College for Women, Alvan e dozzine di altre persone furono arrestate il 18 aprile e immediatamente bandite dal campus e dalle lezioni, impossibilitate a frequentare di persona o ad esercitarsi e interdette dalle sale da pranzo.

Ci sono domande sul loro futuro educativo. Saranno ammessi all'esame finale? E gli aiuti finanziari? laureato? La Colombia dice che i risultati saranno determinati nelle udienze disciplinari, ma Alwan dice che non gli è stata data una data.

“Sembra molto distopico”, ha detto Alwan, specialista in letteratura comparata e sociologia.

Ciò che è iniziato in Colombia si è trasformato in un conflitto nazionale tra studenti e amministratori sulle proteste contro la guerra e sui limiti alla libertà di parola. Negli ultimi 10 giorni, centinaia di studenti sono stati arrestati, sospesi, messi in libertà vigilata e, in rari casi, espulsi da college tra cui la Yale University, la University of Southern California, la Vanderbilt University e l’Università del Minnesota.

Barnard, un college femminile di arti liberali in Columbia, ha sospeso più di 50 studenti arrestati il ​​18 aprile e li ha cacciati dal campus, secondo le interviste con gli studenti e un rapporto del giornale del campus Columbia Spectator, che ha ottenuto documenti interni del campus.

Venerdì Barnard ha annunciato di aver raggiunto accordi per ripristinare l'accesso al campus a “quasi tutto”. La dichiarazione del college non specifica il numero, ma dice che tutti gli studenti sospesi hanno accettato di seguire le regole del college e, in alcuni casi, sono stati messi in libertà vigilata.

La notte del suo arresto, la studentessa Barnard Maryam Iqbal ha pubblicato uno screenshot sul sito di social media X L'e-mail di un preside le dice che può tornare nella sua stanza con la sicurezza del campus prima di essere cacciata.

“Avrai 15 minuti per raccogliere ciò di cui hai bisogno”, diceva l'e-mail.

I manifestanti vengono arrestati dopo essere stati detenuti nel campus della Emory University durante una protesta filo-palestinese, giovedì 25 aprile 2024, ad Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart)

La scorsa settimana più di 100 insegnanti della Barnard e della Columbia hanno organizzato una “manifestazione per sostenere i nostri studenti” per protestare contro gli arresti degli studenti e chiedere la revoca delle sospensioni.

La Columbia sta ancora spingendo per rimuovere la tendopoli sul prato principale del campus, dove avrà luogo la cerimonia di laurea del 15 maggio. obiezioni.

Il portavoce della Columbia, Ben Chang, ha detto che i colloqui con gli studenti manifestanti continuano. “Abbiamo le nostre richieste; Lo hanno fatto”, ha detto.

Gli studenti internazionali che rischiano la sospensione temono di perdere il visto, ha detto Radhika Sainath, un avvocato della Palestine Law, che giovedì ha aiutato un gruppo di studenti della Columbia a presentare una denuncia federale per i diritti civili contro la scuola. Accusa la Columbia di non fare abbastanza per affrontare la discriminazione contro gli studenti palestinesi.

“Il livello della punizione non è solo crudele, sembra estremamente barbaro”, ha detto Sainath.

Più di 40 studenti sono stati arrestati durante una protesta a Yale la scorsa settimana, incluso l'anziano Craig Birkhead-Morton. Si laureerà il 20 maggio, ma dice che l'università non gli ha ancora detto se il suo caso sarà sottoposto a una commissione disciplinare. Teme che il suo diploma e l'ammissione alla Columbia Graduate School possano essere in pericolo.

“La scuola ha fatto del suo meglio per ignorarci e non dirci cosa succederà dopo”, ha detto Birkhead-Morton, laureato in storia.

Gli amministratori universitari di tutto il paese sono in difficoltà Bilanciare la libertà di parola e di contenuto. Alcune manifestazioni includevano discorsi di odio, minacce antisemite o sostegno a Hamas, il gruppo che ha attaccato Israele il 7 ottobre, scatenando una guerra a Gaza che ha ucciso più di 34.000 persone.

Maggio Cerimonie di apertura Aggiungi pressione per dimostrazioni chiare. I funzionari universitari affermano che gli arresti e le sospensioni sono l’ultima risorsa e danno adeguati avvertimenti prima di rimuovere le aree di protesta.

Lunedì 22 aprile 2024, i professori della Columbia University si sono mobilitati in solidarietà con i diritti dei loro studenti per organizzare una protesta senza arresti nel campus della Columbia University a New York. (AP Photo/Stephen Geremia) Un manifestante viene arrestato dalla polizia dell'Università del Texas durante una protesta filo-palestinese presso l'Università del Texas, Austin, Texas, mercoledì 24 aprile 2024. (AP tramite Mikala Compton/Austin American-Statesman)

Secondo il Middle East Intelligence Institute, si ritiene che l'Università di Vanderbilt nel Tennessee sia l'unico studente in sciopero legato alla protesta contro il conflitto Israele-Hamas. Più di venti studenti Ha ricoperto la carica di Rettore dell'Università Per diverse ore, il 26 marzo, l'università ha chiamato la polizia e ha arrestato diversi manifestanti. Vanderbilt ha successivamente pubblicato tre espulsioni, una sospensione e messo in libertà vigilata 22 avversari.

In una lettera aperta al cancelliere Daniel Diermeier, più di 150 professori della Vanderbilt hanno criticato la repressione dell'università definendola “eccessiva e punitiva”.

Uno degli espulsi, il diciannovenne Jack Paddocks, è stato autorizzato a frequentare le lezioni mentre fa appello. È stato cacciato dal suo ostello e vive fuori dal campus.

Beddox ha detto che protestare al liceo lo ha aiutato a entrare a Vanderbilt e guadagnare una borsa di studio per merito per attivisti e organizzatori. Il suo saggio universitario riguardava l'organizzazione di scioperi nelle zone rurali della Florida per protestare contro le politiche anti-LGBTQ del governatore Ron DeSantis.

“Vanderbilt sembrava amarlo”, ha detto Beddox. “Sfortunatamente, la responsabilità finisce quando si inizia a sostenere la liberazione della Palestina”.

