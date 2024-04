Sylvester Stallone accusato di aver preso in giro attori “brutti” sul set di “Tulsa King”.

Sylvester Stallone “Re di Tulsa”.

Brian Douglas/Paramount+

Tulsa Raja È coinvolto in una controversia riguardante il trattamento dei suoi attori secondari.

Un agente di casting con sede ad Atlanta si è ritirato da un dramma della Paramount+ dopo le accuse online di aver abusato verbalmente degli attori di Sylvester Stallone. Lo spettacolo è prodotto da 101 Studios, che sta esaminando attivamente le affermazioni, Il giornalista di Hollywood Ha imparato A questo punto, le affermazioni non sono state verificate e il regista dello spettacolo, Craig Zisk, nega che ciò sia accaduto.

È una storia in via di sviluppo, ma ecco cosa è noto finora.

Casting della serratura di Gadret Fiducioso Lunedì sulla sua pagina Facebook si è sciolta Tulsa RajaRecentemente è iniziata la produzione della seconda stagione.

Amministratore di Un'altra prestazione Il gruppo Charleston SC Background Cast/Crew ha aggiunto su Facebook: “Molti gruppi parlano di quello che è successo sul set. Tulsa Raja Sparatoria ad Atlanta. Dapprima credetti che fosse una brutta voce, che potesse essersi sentito in qualche modo deluso; Ma innumerevoli persone che erano sul set ci hanno raccontato cosa hanno visto, come sono state trattate, ecc. Sfortunatamente Sly Stallone e la troupe hanno reso le cose infelici per gli artisti di sottofondo, e molti hanno definito il set completamente poco professionale e un disastro totale. Anche se non ho lavorato personalmente con Rose Locke e CL Casting… ho molto rispetto per loro per aver fatto di tutto per trovare i loro artisti di sottofondo.

La mossa arriva mentre gli screenshot delle esperienze degli attori secondari provenienti da gruppi di casting pubblici e privati ​​su Facebook stanno circolando online. Tulsa Raja è stato impostato. La scrittrice televisiva Julie Benson ha scritto in due articoli pubblicati su X (Star Trek: Prodigio) – con il quale non è collegato Tulsa Raja – Un agente del casting ha accusato Stallone di promuovere un “ambiente tossico”, mentre un moderatore di un gruppo privato su FB ha avanzato accuse più dettagliate.

“Sono stata informata di alcune cose che sono successe giovedì… sono venuta il secondo giorno (venerdì) per vedere cosa stava succedendo”, ha scritto Rose in un post condiviso con uno screenshot della serratura. “Alla fine mi sono dimesso perché era un ambiente chiaramente tossico e non mi sentivo a mio agio nel coinvolgere me stesso e gli artisti di sottofondo. Avrò finito la prossima settimana e qualcun altro prenderà il sopravvento. Voglio scusarmi per qualsiasi cosa hai passato. Vorrei anche che mi mandassi un messaggio… cosa hai passato. , visto o sentito, inoltrerò l'informazione alle risorse umane.

L'autore del secondo screenshot collegato da un altro moderatore del gruppo FB ha detto: “Mentre lavoravo su TK questa settimana ho notato Sylvester Stallone chiamare il regista e dire 'Che cavolo c'è in questo dannato sfondo brutto.' [actors].' Lui e il regista ridono di certe persone chiamandole con nomi orribili. “Scatola di lardo”, “ragazzo grasso con un bastone” e ridicolizzavano il loro peso e i loro handicap. Sly disse: “Portatemi delle belle giovani donne che mi circondino”. Rose Locke si è dimessa e concluderà quest'ultima settimana dando loro la possibilità di trovare qualcun altro. I BG devono restare uniti e non cedere a TK per mostrare a questo prodotto che non supporteremo questo tipo di mancanza di rispetto in GA.

Un altro attore di scena, CL Casting, ha fatto eco alla dichiarazione sulla sua pagina Facebook: “Sono Mr. Ero dietro Stallone. Ha urlato al direttore di venire qui. Furono sganciate molte bombe F. Stallone era molto turbato dall'apparizione del cast di supporto. Dicevano che erano brutti, vecchi e grassi. Successivamente viene detto alle persone di tornare alla cattura e vengono portati dentro i più giovani.

Il nome del regista non è menzionato nello screenshot. Tuttavia Zisk, regista e produttore esecutivo dell'episodio, lo ha negato segnalatelo a TMZ, sostenendo che le comparse sono state scelte in modo improprio. Zisk dice di aver detto a Locke che voleva che le comparse fossero “giovani e alla moda”, ma il cast di supporto era più vecchio. Zisk ha detto che aveva comunque usato gli attori per la scena e che erano “gentili e hanno fatto il loro lavoro”, ma in seguito ha detto a Locke che avrebbe dovuto inviare le foto degli attori da quel momento in poi, provocando una disputa. “È così che lavoro, è così che tutti quelli che conosco lavorano nel casting extra”, le avrebbe detto Zisk.

Inoltre, altri attori secondari che affermano di essere stati sul set affermano di non aver notato nulla di straordinario. “Non ho notato nulla di straordinario, niente di diverso rispetto ad altre esperienze di recitazione in cui sono stato coinvolto”, ha scritto uno. “Non ho notato nulla dall'inizio normale”, ha detto un altro. “Uno dei direttori era un po' frenetico e ha detto: 'Stiamo zitti o lavoriamo'. Niente di grave.” Terzo: “Ci sono stati alcuni commenti che ho sentito personalmente… le cose avrebbero potuto essere gestite con più tatto, ma questo è il loro spettacolo.”

Paramount+ ha recentemente annunciato che Zysk (Erbacce) dirigerà e produrrà esecutivamente la seconda stagione dello show. La produzione della seconda stagione dello show è stata recentemente avviata ad Atlanta e in Oklahoma.

Lock non ha confermato gli screenshot né ha risposto alle richieste di commento, confermando solo che la loro azienda si è separata dal prodotto. Stallone e Paramount+ non hanno commentato. Ma una fonte vicina allo spettacolo ha affermato di aver appreso solo di recente delle affermazioni, di aver esaminato la questione e di essere orgogliosi di un posto di lavoro giusto e rispettoso. Inoltre, stanno “cercando di ricreare in modo creativo le scene della scorsa stagione e di assicurarsi che ci adattiamo”.

Tulsa Raja Segue la storia di un mafioso (Stallone) che tenta di costruire un nuovo impero criminale in Oklahoma dopo essere stato rilasciato dalla prigione. La sua prima stagione è stata uno degli spettacoli più visti della Paramount+.

C'era un dramma dietro le quinte nella produzione, con lo showrunner Terrence Winter che se ne andava alla fine della prima stagione dopo un conflitto con il produttore esecutivo Taylor Sheridan. Winter è poi tornato alla produzione per la seconda stagione come scrittore e produttore esecutivo senza compiti di showrunner, e Zisk è stato assunto come regista ed EP.