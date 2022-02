Astra lancerà un razzo dalla Florida per la prima volta oggi e puoi guardarlo dal vivo

AGGIORNAMENTO per le 12:00 ET: NUOVO ORARIO DI LANCIO Astra ora punta 14:10 EST (1910 GMT) per il lancio di Rocket di oggi dalla Florida, il primo volo della compagnia sulla costa orientale. Il webcast di lancio di cui sopra inizierà 60 minuti prima del decollo. Puoi leggere la nostra storia in anteprima di seguito.

Astra lancerà la sua prima missione in assoluto dai Lower 48 sabato (5 febbraio) e potrai guardare l’azione dal vivo.

La startup californiana prevede di lanciare la missione ELaNa 41 dalla Florida Stazione spaziale di Cape Canaveral Sabato alle 14:10 EST (1910 GMT) durante una finestra di tre ore che si chiude alle 16:00 EST (2100 GMT).

Guardalo dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione di Astra, o direttamente via Astra e il suo partner livestream, NASASpaceFlight.com. La copertura inizierà 60 minuti prima del decollo.

Video: Guarda il lancio del Rocket 3.2 di Astra nel suo primo volo di successo

Astra , fondata nel 2016, mira a conquistare gran parte del mercato del lancio di piccoli satelliti con la sua linea di razzi prodotti in serie, economici e in continua evoluzione. La compagnia ha condotto fino ad oggi quattro lanci orbitali, tutti missioni di prova che sono decollate dal Pacific Spaceport Complex in Alaska.

Astra ha raggiunto lo spazio in due di queste quattro missioni. E sul volo più recente, una missione di prova per l’esercito americano che è decollato lo scorso novembre, il veicolo di lancio 0007 (LV0007) della compagnia, alto 43 piedi (13 metri) è arrivato in orbita – un grande traguardo per l’azienda della Bay Area. (Un razzo Astra ha raggiunto lo spazio durante un volo di prova del dicembre 2020 ma ha esaurito il carburante poco prima di raggiungere la velocità orbitale.)

Il lancio di sabato si baserà su quel recente successo, segnando diverse pietre miliari aggiuntive se tutto andrà secondo i piani: ELaNa 41 sarà la prima missione orbitale di Astra dai 48 stati inferiori e il suo primo volo a trasportare satelliti operativi.

Quelle navicelle spaziali sono quattro minuscole cubetti volare tramite l’iniziativa Educational Launch of Nanosatellites (ELaNa) della NASA.

Un razzo Astra è pronto a lanciare la missione ELaNa 41 dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il decollo è previsto per febbraio 5, 2022. (Credito immagine: John Kraus per conto di Astra)

Il cubesat Bama-1, sviluppato da un team dell’Università dell’Alabama, testerà una “vela da trascinamento” progettata per mitigare il detriti spaziali problema aiutando i veicoli spaziali a deorbitare in modo controllato alla fine della loro vita.

Lo Ionospheric Neutron Content Analyzer, o INCA, della New Mexico State University “studierà per la prima volta le dipendenze di latitudine e tempo dello spettro di neutroni nell’orbita terrestre bassa per migliorare gli attuali modelli meteorologici spaziali e mitigare le minacce allo spazio e alle risorse aeree”, i funzionari della NASA ha scritto in un Aggiornamento ELaNa 41 martedì (1 febbraio).

QubeSat, dell’Università della California, Berkeley, è una dimostrazione tecnologica progettata per testare come l’ambiente spaziale influisce sui giroscopi quantistici. E il Johnson Space Center della NASA a Houston ha fornito il cubesat R5-S1, che dimostrerà la tecnologia che potrebbe aiutare l’ispezione nello spazio dei satelliti e aiutare a spianare i modi per costruire piccoli veicoli spaziali in modo rapido ed economico, hanno scritto i funzionari della NASA.

Rapporti precedenti avevano affermato che l’Università della California, a due navicelle spaziali di Berkeley Esperimento di interferometria radio CubeSat (CURIE) volerebbe anche su ELaNa 41. Ma non sembra essere il caso, sulla base dell’aggiornamento di martedì della NASA.