Aggiornamenti in tempo reale di Covid-19: vaccini e notizie sui test

Il senatore Rand Paul del Kentucky è stato uno dei tanti repubblicani al Congresso che hanno cenato in un bar di Washington poco dopo che è stato ordinato la chiusura dal dipartimento della salute della città. Credito… Stefani Reynolds per il New York Times

Giorni prima della prima fase di Washington obbligo di accesso alla vaccinazione è entrato in vigore il gen. Il 15, The Big Board, un bar a conduzione familiare nel popolare H Street Corridor, ha twittato che sarebbe stato “sempre” aperto a tutti.

I proprietari del Big Board hanno mantenuto la loro promessa, a caro prezzo. Questa settimana, il bar, a un miglio dal Campidoglio degli Stati Uniti, è stato chiuso dopo aver rifiutato di rispettare l’ordine del sindaco Muriel Bowser di controllare che i clienti di età superiore ai 12 anni avessero almeno una dose di vaccino Covid.

Ma il bar sembra già avere un’altra vita, almeno negli ambienti conservatori.

Dopo che un ispettore sanitario della città ha pubblicato un avviso di chiusura alla porta del Big Board martedì affermando che il bar “presenta un pericolo per la salute imminente per il pubblico”, il senatore Rand Paul, repubblicano del Kentucky, cenato al bar con il personalesecondo il Esaminatore di Washington e il Chiamante quotidiano, due testate giornalistiche conservatrici. Ma da allora il bar è rimasto chiuso al pubblico.

Sig. Paul ha presentato un disegno di legge davanti al Congresso a ribaltare i requisiti di vaccinazione di Washington. Lo ha anche affermato in precedenza “Le maschere non funzionano” nonostante il consenso tra i funzionari della sanità pubblica che limitano la diffusione del virus. Lo ha dimostrato anche uno studio della California pubblicato questa settimana dai Centers for Disease Control and Prevention l’uso coerente di maschere di alta qualità offre una forte protezione a chi le indossa.

The Examiner e The Daily Caller hanno riferito che molti altri membri repubblicani della Camera si sono uniti a Mr. Paul martedì sera, che hanno anche criticato pubblicamente i mandati sui vaccini, compresi i rappresentanti Tommaso Massirepubblicano del Kentucky, e Ronny Jackson, repubblicano del Texas. Sorridendo e senza maschera, alcuni dei legislatori posato per le foto con un comproprietario del bar, Eric Flannery.

In un Video Youtube fatto quella sera, il sig. Flannery, con alcuni dei rappresentanti del Congresso in piedi accanto a lui, ha promesso di “continuare a combattere” e ha affermato che l’ordine del sindaco doveva essere impugnato presso la Corte Superiore di Washington.

Sig. Massie ha poi salutato il sig. La sfida di Flannery. “Se il mandato è illogico, l’unica cosa logica da fare è sfidarlo”, ha detto il sig. ha detto Massie. “Se il mandato è incostituzionale, è costituzionale non seguirlo. Se il mandato non è scientifico, l’unica cosa scientifica da fare è ignorarlo. E quindi Dio ti benedica e ti ringrazia per essere nella lotta. ”

E il rappresentante Tim Burchett ha invitato il sig. Flannery da trasferire. “Se vuoi venire in Tennessee, siamo uno stato amante della libertà e ci piacerebbe averti, fratello”, ha detto.

Il video è stato caricato dal Daily Signal, un sito conservatore, e successivamente condiviso da The Big Board sulla sua pagina Facebook.

Giovedì, Glenn Beck, il conduttore radiofonico conservatore non vaccinato che è stato in precedenza criticato per diffondere disinformazione sui vaccini Covid, ha intervistato anche il sig. Flannery e promosso il bar, indirizzando gli ascoltatori a una campagna di raccolta fondi su GiveSendGo, un sito di crowdfunding cristiano che si autodefinisce. Un altro talk show radiofonico conservatore, The Clay Travis e Buck Sexton Show, che ha preso il controllo della fascia oraria precedentemente riempito dalla star radiofonica di destra Rush Limbaugh, intervistato il sig. Flannero giovedì e collegato al sito di crowdfunding. Entro sabato pomeriggio, quel sito aveva registrato più di $ 16.500 in donazioni.

E una precedente campagna GoFundMe per i proprietari di The Big Board creata da a corrispondente con il Daily Caller a gennaio 19 e twittato dal sig. Paul aveva raccolto più di $ 32.700 in donazioni entro sabato pomeriggio.

Sig. Flannery e The Big Board non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

A dicembre, quando il sindaco Bowser ha annunciato l’entrata in vigore dell’obbligo di vaccinazione, Washington stava vivendo aumento dei tassi di positività ai test Covid quando la variante Omicron è diventata dominante.

I decessi per Covid nel distretto sono aumentati solo leggermente in seguito, probabilmente perché oltre il 92 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino.