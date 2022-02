Con la discesa in attesa, l’unica azione al momento è nelle qualifiche dello snowboard slopestyle maschile.

Vediamo cosa è successo finora:

Snowboard, slopestyle femminile: Nuova Zelanda, USA e Australia sfondano

Nella Coppa del Mondo femminile 2011 (calcio / calcio), le donne neozelandesi hanno ottenuto il primo punto con due gol nel finale contro il Messico. Zoi Sadowski-Synnott è proprio come la frizione. I suoi ultimi due giganteschi salti l’hanno portata sopra le righe e l’hanno sollevata oltre gli Stati Uniti Giulia Marino per l’oro. dell’Australia Tess Coady tenuto a bada dal Canada Laurie Blouin per bronzo. Due volte campione in carica Jamie Anderson basta non metterlo mai insieme.

ROC mette il timbro sull’evento della squadra di pattinaggio artistico

Affinché gli Stati Uniti potessero vincere l’oro nell’evento a squadre, hanno dovuto superare il ROC nel pattino libero maschile. Non è successo. Potresti anche consegnare l’oro a Not Russia a questo punto. Ma gli Stati Uniti hanno praticamente conquistato una medaglia e domani duelleranno con il Giappone per l’argento.

Team GB up, Australia nel curling

La storia sfortunata dei Giochi finora è stata la squadra australiana di curling di doppio misto, che a questo punto avrebbe davvero dovuto ottenere almeno una vittoria, ma invece è rimasta senza vittorie. Rimarranno così, lasciando le Olimpiadi dopo un test Covid positivo.

Il team GB ha ottenuto la vittoria prevista sulla Cina, anche se è arrivata agli ultimi due tiri. Gli Stati Uniti non hanno ottenuto la vittoria prevista sulla Repubblica Ceca e avranno bisogno di aiuto per raggiungere i playoff.

Avanti il ​​prossimo

Le qualifiche dello slopestyle maschile andranno avanti per un po’, anche se medaglia d’oro in carica Gerardo Rosso può sicuramente iniziare ad abbozzare i suoi piani per la finale, superando comodamente il campo finora.

Speriamo ancora di vedere il discesa maschile oggi. Vedremo sicuramente il sci di fondo maschile e più curling nelle prossime ore.

Detto ciò, passerò il testimone a Jonathan Horn, riportando dal paese con fortune alterne oggi, l’Australia. Ci vediamo tra un paio di giorni.