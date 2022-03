Il governatore dell’AC vuole tribunali psichiatrici per i senzatetto

Sacramento, California (AP) – Giovedì il governatore della California ha svelato i piani per creare tribunali per la salute mentale in ogni distretto che consentano il trattamento dei senzatetto con gravi disabilità mentali e che creano dipendenza, ma anche costringendo alcuni di loro. I senzatetto si oppongono alla violazione dei diritti civili.

Il governatore Gavin Newsom ha detto in una conferenza stampa che non aveva intenzione di radunare le persone e rinchiuderle. Invece, ha detto, l’ordinanza del tribunale fornirebbe alle persone l’accesso a cure psichiatriche, farmaci e alloggi prima che vengano arrestate.

In base al piano, che richiede l’approvazione legislativa, tutti i distretti devono istituire un ramo psichiatrico presso il tribunale civile e fornire un trattamento completo e basato sulla comunità a coloro che soffrono di malattie mentali debilitanti. Le persone non devono essere senzatetto per essere giudicate da un tribunale.

Ma se approvati, sarebbero obbligati ad accettare accuse penali di cura o rischio se fossero pendenti, altrimenti sarebbero trattenuti involontariamente in programmi di salute mentale o in conservatori a lungo termine, in cui il tribunale decide per qualcuno che non può guarire una persona.

“Non c’è compassione per le persone nelle strade e sui marciapiedi”, ha detto NewSom ai giornalisti in una clinica psichiatrica a San Jose. “Possiamo tenerci per mano, avere consapevolezza delle candele, parlare di come dovrebbe essere il mondo o assumerci qualche cattiva responsabilità per implementare le nostre idee, ed è quello che facciamo in modo diverso”.

NewSom, un democratico ed ex sindaco di San Francisco, ha fatto dei senzatetto e degli alloggi il centro della sua amministrazione. L’anno scorso il legislatore ha approvato 12 miliardi di dollari per nuove case e letti di cura per i senzatetto, e quest’anno Newsom ha proposto altri 2 miliardi di dollari.

Non è stato immediatamente chiaro quanto sarebbe costato il progetto, anche se quest’anno Newsom ha proposto più soldi per i servizi di salute mentale nel suo budget. Ha definito il miserabile comportamento nelle strade “sbalorditivo e folle” e ha affermato che era giusto che i residenti si lamentassero del fatto che il governo non stava facendo abbastanza.

Le persone con problemi di dipendenza o disturbi mentali spesso giocano a flipper Istituzioni pubbliche, ovvero ospedali, tribunali e carceri. Non c’è posto per gestire la salute di una persona, fornendo alloggi sostenibili e sicuri con terapia intensiva di risorse e la California, come altre parti del paese, soffre di una carenza di letti per cure.

Le città e gli stati in tutto il paese stanno lottando con la crescente crisi dei senzatetto e della salute mentale. Il Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti per il 2020 stima che quasi un quarto dei 161.000 senzatetto stimati in California soffra di gravi malattie mentali. A livello nazionale, questa cifra rappresenta solo il 20% dei 580.000 residenti senza fissa dimora stimati.

Il dottor Mark Galey, segretario della California Health and Human Services Agency, ha affermato che il programma NewSome coprirà da 7.000 a 12.000 persone.

Confrontalo con le oltre 200 persone che sono state costrette a curarsi per ordine del tribunale l’anno scorso ai sensi della legge di Laura, che è un programma per coloro che soffrono di malattie mentali gravi e persistenti, che potrebbero mettere a rischio se stessi o gli altri, ha detto. Il programma è facoltativo e partecipa a più della metà dei 58 distretti della California.

Secondo la sua proposta, il governatore ha affermato che le persone avrebbero voce in capitolo nel loro piano di trattamento e avrebbero bisogno di un difensore pubblico che le rappresentasse. Ancora più importante, il programma consente a un’ampia gamma di persone, tra cui un familiare o un primo soccorritore, di essere indirizzate per assistenza, ha affermato. La cura dura fino a 24 mesi.

Ma l’idea del trattamento obbligatorio ha provocato alcuni, e si è opposto alle richieste poste ai distretti dalla California State Association of Counties. Altri gruppi hanno chiesto psicologi aggiuntivi e letti aggiuntivi per i letti di trattamento, come proposto da Newsom.

“Un milione di domande e un milione di cose potrebbero andare storte a questo punto”, ha detto in una e-mail Kevin Baker, direttore delle relazioni con il governo dell’ACLU California. Ha affermato che i senzatetto sono causati dal costo degli alloggi per senzatetto, aggiungendo che “non rinchiuderemo le persone con problemi come i senzatetto, la salute mentale o l’abuso di droghe e le risolveremo con la droga contro la loro volontà”.

Il Western Center for Law and Poverty ha sottolineato l’audit statale del 2020, che ha rilevato che molti dei membri del Conservator sono stati feriti da cure e follow-up limitati, mentre l’Ufficio di pubblica sicurezza di San Francisco ha definito il piano un approccio “cerotto”. Sistema di salute mentale interamente finanziato per i bisogni della California.

“A causa della grave carenza di fondi del nostro sistema di salute mentale, i nostri clienti stanno aspettando in prigione da nove settimane a sei mesi per il trattamento”, ha affermato l’ufficio in una nota.

Altri ancora affermano che il trattamento obbligatorio è necessario per coloro che sono così malati da non rendersi nemmeno conto di aver bisogno di cure.

A San Francisco, una legge statale progettata per includere più persone nei conservatori ha lasciato solo due persone in custodia, ha detto il sovrintendente della città Rafael Mandelman, che ha visto residenti senzatetto vivere all’esterno indifesi.

Avrebbe accolto con favore più soldi per i letti e il personale psichiatrico di emergenza. Ma dice che è necessario un grande cambiamento sia nell’uso delle prove che nel modo di pensare dei giudici.

“Abbiamo bisogno di sistemi chiari che rispondano meglio ai bisogni di questa popolazione e abbiamo bisogno di leggi che siano chiare per i giudici e che riflettano le aspettative della comunità”, ha affermato.

Segnalato dalla contea di Har Marin.