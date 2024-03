Per la Carolina del Nord, una sconfitta contro l'Alabama negli Sweet 16 significherebbe un'uscita mostruosa dal torneo NCAA.

LOS ANGELES – Con i piedi immersi in una borsa frigo NCAA piena per metà di ghiaccio tritato, gli occhi incollati al tappeto nero all'interno dello spogliatoio della Carolina del Nord, Cormac Ryan ha cercato di rispondere a una domanda semplice e allo stesso tempo impossibile:

Cosa provi in ​​questo momento?

“Sono incazzato, prima di tutto,” ha detto Ryan. “Volevo vincere quella partita. Lo abbiamo fatto tutti.

Naturalmente. Quindi in momenti del genere – nemmeno mezz'ora dopo la sconfitta per 89-87 dell'UNC contro l'Alabama negli Sweet 16 – è una prima reazione logica. Stai ancora riproducendo i tiri sbagliati e altri errori in un ciclo mentale onirico. L'intestino, la risposta viscerale è stata la frustrazione, quel fuoco arroventato è venuto meno.

Poi, in tempo reale, il resto è annegato. Come Ryan si è tolto la maglia e non è più riuscito a rimettersela. La stagione è finita. E per lui? Carriera nel basket universitario, finita. Come quello. Andata per sempre.

Il labbro di Ryan si contrasse. Un respiro profondo.

“Sai, sono triste,” continuò, molto lentamente, “che questa sarà l'ultima volta con questo gruppo. Adoro questi ragazzi. Adoro questa università.”

Ciò nonostante la decisione di giovedì nella Crypto.com Arena, un gruppo speciale. No, la Carolina del Nord non volerà a Phoenix il prossimo fine settimana per le Final Four, ma quella delusione non (o non dovrebbe) cancellare gli altri risultati di questa squadra. Ha vinto il titolo della stagione regolare ACC. Il record del progetto di 18 successi n. 1. Crea entrambi i giocatori E Allenatore di conferenza dell'anno.

“Prendere Carolina”, R.J. Come ha detto Davis, “Torniamo dove siamo di solito”.

Ma è difficile aggrapparsi a queste cose ora che i grandi sogni di una squadra sono diventati polvere. La finalità di tutto ciò rende il torneo NCAA la migliore postseason nello sport – e la più dolorosa. Perché con un minuto e 92 secondi rimasti hai tre anni e un posto Elite Eight è a portata di mano. La prossima cosa, suona il cicalino e sei sul volo di ritorno a casa.

Un armadietto accanto a Ryan subito dopo la 169esima e ultima partita di basket del college di Armando Bagot, il lungo uomo storico dell'UNC ha cercato di esprimere a parole quella sensazione.

“Sono scioccato. Davvero non lo so”, ha detto Bagot. “Sono vuoto adesso. Nessun sentimento.”

Anche lo shock è giusto, soprattutto dopo quegli ultimi 92 secondi, che perseguiteranno i Tar Heels per un po'. Se ne parlerà come del polso rotto di Kendall Marshall nel 2012 e della sparatoria inarrestabile di Auburn nel 2019. Come Kris Jenkins nel 2016, anche se ovviamente non così drammatico. Ma comunque il dolore è nervoso.

Davis ha effettuato il secondo dei due tiri liberi portando UNC su di 3. È l'ultimo punto del suo personale 6-0, che sembrava il riscatto dopo una stagione deludente. Per la prima volta in 37 partite, l'All-American non ha realizzato una sola tripla, andando 0 su 9 dalla profondità. Ma quel parziale di 6-0, parte di un 8-0 del North Carolina, ha riportato i Tar Heels in vantaggio e ha superato un errore precedente.

Poi tutto è cambiato.

Tutto è iniziato con la guardia All-American dell'Alabama, Mark Sears, che ha effettuato un layup per renderlo un gioco da un punto. Al successivo possesso offensivo dell'UNC, i Crimson Tide hanno giocato Davis in una doppia squadra e ha mandato Jaylin Withers sul perimetro. Withers ha segnato. Quindi, per la ventesima volta in tutta la stagione, il 21% dei tiratori da 3 punti si è alzato e ha lanciato un trey mentre Davis urlava per prendere la palla dietro di lui.

Clank.

“Lo scatto che ho scattato è stato importante”, ha detto Withers. “Ci lavoro ogni giorno, ma con il tempo e il punteggio, penso che avrei potuto arrivare sulla linea del tiro libero lì. Avrei potuto arrivare a canestro”.

Invece? L'Alabama ha preso quel rimbalzo difensivo e lo ha battuto a terra mentre Grant Nelson – che ha segnato 19 dei suoi 24 punti record nel secondo tempo – ha convertito un layup and-1 su Withers.

Nelson ha effettuato il tiro libero, portando l'Alabama in vantaggio di due, poi ha tirato al volo l'ultimo disperato tentativo di layup di Davis sul possesso offensivo do-or-die di UNC. I Tar Heels non hanno avuto un altro tentativo. Violazione del cronometro, 7,7 secondi rimanenti.

Gioco di palla.

Mentre quegli inutili possedimenti finali perseguiteranno la Carolina del Nord per giorni e settimane a venire, quel tratto è stato dolorosamente emblematico dell'intera serata dei Tar Heels. Hanno sbagliato 15 dei primi 17 tiri nel secondo tempo. Davis, che ha tirato 4 su 20 in totale, non è riuscito a farcela in alcun modo. Un tiratore da 3 punti al 26,5%, consente a Nelson di andare ripetutamente al suo posto senza aggiustamenti difensivi.

È stato un brillante lavoro di allenatore da parte di Nate Oates dell'Alabama, che ha rifiutato di lasciare che RJ Davis sconfiggesse da solo la sua squadra. In contrasto con Hubert Davies, che aveva molto fuoco sulle fasce ma poche soluzioni.

Nello spogliatoio dell'allenatore, Davis appoggiava la testa tra le mani e fissava il vuoto. Dovrebbe riflettere sulla sua decisione e sul ruolo che ha avuto in essa.

Seduti dietro la panchina dell'UNC ci sono i giocatori feriti dell'UNC e anche le loro famiglie sconvolte. Il padre di Bagot, Armando Sr., non è rimasto con gli altri genitori per discutere di cosa fosse andato storto. Rimase seduto lì, con la felpa blu scuro della Carolina del Nord tirata sopra la testa, asciugandosi silenziosamente le lacrime con tovaglioli marroni spiegazzati.

Quel rammarico si attenuerà tra qualche giorno. Ma il prossimo fine settimana, quando Clemson o Alabama giocheranno la loro prima Final Four, farà ancora male. Forse peggio. Perché l'opportunità sprecata qui dalla Carolina del Nord ha chiaramente preparato il viaggio per le Final Four, come previsto.

Vai più in profondità Ancora una volta, l'Arizona è stata lasciata a raccogliere i pezzi

L'Arizona non ha aspettato nell'Elite Eight. L'ex stella dell'UNC Caleb Love non ha avuto il pubblico tanto discusso, così come Davis, che è andato 0 su 9 su 3 nella sconfitta della sua squadra giovedì. era Clemson, una squadra UNC battuta per 10 in trasferta a gennaio e persa per quattro punti – nonostante un inizio 17-2 – in casa in mezzo a un'apparente sbornia di Duke. Niente è garantito, ovviamente, ma un numero. 16 semi, un n. 9, un n. 4 e un n. 6? Vuoi arrivare alle Final Four?

Ti prendi otto giorni alla settimana.

“Il nostro obiettivo era vincere il campionato nazionale e semplicemente non ce l'abbiamo fatta”, ha detto Ryan.

Un altro respiro profondo. Il suo massimo sforzo per deglutire il nodo che aveva in gola.

“Fa davvero male,” sussurrò infine, “e farà male per il resto della nostra vita.”

(Foto: C. Morgan Engel/NCAA Photos tramite Getty Images)