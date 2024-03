45 persone sono morte in un incidente d'autobus in Sud Africa

CNN

Decine di fedeli sono rimasti uccisi dopo che un autobus diretto a una conferenza di Pasqua si è schiantato giovedì nella provincia di Limpopo in Sud Africa, l'ultima tragedia in un paese dove i recenti incidenti stradali hanno lasciato diverse vittime.

La South African Broadcasting Corporation (SABC) ha riferito che l'incidente ha causato la morte di 45 persone e l'unica sopravvissuta, una bambina di otto anni, è stata trasportata in aereo in ospedale con gravi ferite.

Secondo la SABC, i passeggeri erano pellegrini in viaggio da Gaborone – la capitale del vicino Botswana – alla chiesa cristiana di Zion nella città di Moria per una conferenza di Pasqua.

L'incidente è avvenuto nel passo montano di Mamatlakala tra Mokopane e Markene. Secondo quanto riferito, l'autobus ha preso fuoco dopo aver sfondato le barriere ed è caduto dal ponte. La causa dell'incidente è sotto inchiesta.

Il dipartimento dei trasporti del governatorato ha dichiarato in un comunicato: “Secondo i rapporti, l'autista ha perso il controllo e l'autobus è caduto su una superficie rocciosa a una profondità di circa 50 metri sotto il ponte e ha preso fuoco”.

La dichiarazione afferma che continuano gli sforzi per recuperare i corpi dei passeggeri uccisi.

Siphiwe Sibeko/Reuters Un uomo cammina accanto alla parte danneggiata del ponte, dove l'autobus si è scontrato con le barriere.

L'amministrazione locale ha dichiarato: “Alcuni corpi sono stati bruciati in modo irriconoscibile”. Altri “intrappolati tra le macerie e altri ancora [are] “Erano sparsi sulla scena”, ha aggiunto.

Finora le autorità sono riuscite a recuperare solo 12 corpi dal luogo dell'incidente, secondo Florence Radzilani, membro del comitato esecutivo provinciale per i trasporti e la sicurezza comunitaria.

Radzilani Raccontare Il canale di notizie locale Newzroom Afrika ha detto che quando è arrivato sulla scena giovedì, la situazione era pessima.

Razilani ha detto che le autorità hanno organizzato un minibus per trasportare alcuni parenti sul luogo dell'incidente venerdì, e poi in ospedale per controllare l'unico sopravvissuto, aggiungendo che gli agenti hanno lavorato fino alle prime ore del mattino per recuperare i corpi e sono tornati. alla scena. Scena venerdì.

La radio di stato sudafricana ha detto che il ministro dei trasporti Sindisiwe Chikonga ha detto che il governo restituirà i corpi in Botswana.

“Invio le mie più sentite condoglianze alle famiglie colpite dal tragico incidente d'autobus vicino a Mamatlakala. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi durante questo momento difficile. Continuiamo a sollecitare una guida responsabile in ogni momento con maggiore vigilanza poiché sempre più persone sono sulle nostre strade questa Pasqua fine settimana”, ha detto Chikunga in una nota. “.

E anche il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa Ha espresso le sue condoglianze Al governo del Botswana e alle famiglie e agli amici delle vittime dell'incidente d'autobus.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori sviluppi.