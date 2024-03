20 giochi da provare nell'aprile 2024

È quasi aprile. Dove va il tempo? Che quest'anno voli o gattoni per te, non vediamo l'ora che arrivino altre quattro settimane di nuove uscite di giochi. Aprile arriva con una serie di uscite familiari in arrivo su nuove piattaforme, alcune nuove esclusive interessanti e adattamenti di videogiochi Il defunto Akira Toriyama manga un volume, Terra di sabbia.

Scopriamo quindi quali giochi potrete aspettarvi nei prossimi 30 giorni.

Dave il subacqueo – Ad aprile

Dave The Diver – Annuncio sullo stato di avanzamento | Giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4

pubblicazione: PlayStation 5, PlayStation 4

Indy, amore mio (O lui?) Dave il subacqueo Arriverà su PlayStation questo mese con versioni progettate sia per PS4 che per PS5. In La nostra recensione per Dave il subacqueoVersione originale, Kotaku Il collaboratore John Walker ha detto:

Dave il subacqueo Merita moltissimo l'enorme successo che ha ricevuto nel primo mese, vendendo oltre un milione di copie, e si spera renderà gli sviluppatori di Mintrocket molto ricchi. Hanno creato qualcosa di veramente speciale, un gioco di ruolo incontra…Piatto da cena– Incontra il simpatico gioco SCUBA, che sembra pieno di cose da fare e allo stesso tempo rilassante durante il gioco.

Pianeti – 3 aprile

Planetiles – Trailer di gioco ufficiale | Il MIX il prossimo agosto 2023

pubblicazione: Windows, Linux, Mac

Pianeti Si descrive come un “fantastico costruttore di città con elementi roguelike”. Non solo sei responsabile della costruzione di città su un pianeta, ma creerai anche il suo ecosistema utilizzando biomi e habitat naturali.

Il pianeta della libertà 2 – 4 aprile

Freedom Planet 2 – Data di uscita – Trailer – Nintendo Switch

pubblicazione: PlayStation 5, Xbox Serie X/S, Switch, Windows

Caratterizzato da un'azione frenetica a scorrimento laterale con pixel art allegri e di ispirazione retrò, Il pianeta della libertà 2 Offre quattro personaggi unici, una grande mappa del mondo da esplorare e un'arena dedicata alla battaglia contro i boss.

Figli del sole – 9 aprile

Figli del sole | Rivela il trailer

pubblicazione: Finestre

Figli del sole Ti propone come una ragazza, una donna in missione per sradicare il culto. Con un gameplay descritto come “cecchino tattico, risoluzione di enigmi e azione furtiva leggera”, ti verrà richiesto di effettuare colpi estremamente precisi con una telecamera bullet dall'aspetto accattivante che segue un singolo proiettile che devi dirigere per eliminare ogni membro. Dall'opposizione.

Turbo Kid – 10 aprile

Turbo Kid – Trailer ufficiale della data di uscita | IGN Fan Fest 2024

pubblicazione: Cambia, Windows

Un metroidvania a tema BMX con un gameplay hack 'n slash ambientato in un mondo di pixel art di ispirazione retrò. Turbo Kid È un videogioco sequel del film omonimo del 2015.

Loretta – 11 aprile

Loretta – Data di uscita del trailer | Giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4

pubblicazione: PS5

Thriller psicologico Loretta Arriverà su PlayStation questo mese. Gli eventi del film ruotano attorno a una donna gravata da un marito infedele e alle sfide della società degli anni '40. Loretta Ispirato da artisti del calibro di Alfred Hitchcock e Stephen King nella sua storia narrativa ramificata che lascia a te il destino del personaggio titolare.

Harold Halibut – 16 aprile

Harold Halibut – Trailer ufficiale della data di uscita

pubblicazione: PlayStation 5, Xbox Serie X/S, Switch, Windows

Harold Halibut Gli eventi del film si svolgono su un'enorme astronave affondata sotto l'oceano su un pianeta alieno. Dotato di animazione stop-motion e gameplay narrativo, Harold Halibut Sembra un'avvincente esperienza interattiva con l'argilla.

A terra – 16 aprile

A terra – Trailer – Nintendo Switch

pubblicazione: PS5, Switch

A terra Arriverà su PlayStation e Nintendo Switch questo mese. Ne è caratterizzato Tesoro, ho rimpicciolito i bambini– Gameplay ispirato, A terra Offre un gioco d'azione multiplayer in prima persona ambientato in un mondo aperto di dimensioni grandi ma piccole.

Il pianeta Lana – 16 aprile

Pianeta Lana – Pubblicità Pubblicità | Giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4

pubblicazione: PS5, Switch

Dopo un periodo di esclusività su Xbox, Il pianeta Lana Finalmente sta arrivando su Switch e PlayStation. Questo puzzle game a scorrimento laterale segue la storia di Lana mentre si fa strada attraverso un mondo strano e ostile.

Final Fantasy XVI: Marea crescente (DLC) – 18 aprile

DLC FINAL FANTASY XVI – Trailer di Rising Tide

pubblicazione: PS5

Final FantasyXVIIl prossimo e ultimo DLC per, La marea crescente, in arrivo questo mese. Si concentrava su Leviatano, un Eikon che non appare nel gioco principale. La marea crescente Ti porterà in una nuova posizione che fortunatamente non ne soffre Cielo grigio Coprendo gran parte del mondo. Oltre ad acquistare il DLC, dovrai completare la missione “Inestimabile” in FF16Storia principale per accedere alla nuova espansione.

Non c'è riposo per i malvagi – 18 aprile

Non c'è riposo per i malvagi – Rivelato il trailer | Giochi per PlayStation 5

pubblicazione: PlayStation 5, Xbox Serie X/S, Windows

Realizzato dalle persone che ti hanno portato Ori e la foresta cieca E come continuazione di esso, Non c'è riposo per i malvagi È un gioco di ruolo d'azione che si concentra sulla presentazione di una storia dark fantasy che puoi goderti da solo o con un massimo di altri tre giocatori.

Euden Chronicle: Cento eroi – 23 aprile

Eiyuden Chronicle: Cento eroi – Tutto quello che devi sapere | Giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4

pubblicazione: PlayStation 5, Xbox Serie X/S, Switch, Windows

Spero che ti piacciano i giochi con molti personaggi, perché Euden Chronicle: Cento eroi Ne ha un sacco. Con oltre 100 personaggi giocabili, questo è il successore spirituale del gioco Suicodina La serie presenta combattimenti RPG a turni, grafica 2.5D, grafica di ispirazione retrò e minigiochi.

Racconti di Kenzira: Zao – 25 aprile

Kinzera Tales: trailer ufficiale di ZAU

pubblicazione: PlayStation 5, Xbox Serie X/S, Switch, Windows

gioco per giocatore singolo metroidvania, I racconti di Kenzira È dotato di azione a scorrimento laterale e Storia sentita Ambientato in un mondo meraviglioso ispirato all'afrofuturismo.

Megaton Musashi W: Cablato – 25 aprile

Megaton Musashi: Cablato – Clip 2

pubblicazione: PS5, Switch, Windows

Megaton Musashi W: Cablato Combina enormi meccaniche di combattimento con meccaniche di gioco di ruolo e gameplay hack 'n slash. Potrai personalizzare il tuo mech e scegliere tra diversi tipi di armi da mischia e a distanza per combattere una forza aliena che ha quasi spazzato via l'umanità.

Un altro tesoro di granchio – 25 aprile

Il tesoro dell'altro granchio – Trailer – Nintendo Switch

pubblicazione: PlayStation 5, Xbox Serie X/S, Switch, Windows

Se ti piace Soulslikes ma hai sempre la sensazione che non ci siano abbastanza granchi nel genere, allora Un altro tesoro di granchio Potrebbe essere proprio quello che stai cercando. Giocherai nei panni di Kril, un paguro dotato di armi e armature per difendersi da ogni tipo di minaccia sul fondo del mare.

Smeraldo oltre la saga – 25 aprile

Saga Emerald Beyond – Nintendo Direct 14.9.2023

pubblicazione: PS5, Switch, Windows, Android, iOS

Con sei personaggi principali, una storia ramificata e un nuovo sistema di combattimento nel gioco lunga storia serie, Smeraldo Oltre Promette un'avventura fantasy epica basata sulle decisioni che prenderai.

Terra di sabbia – 26 aprile

SAND LAND – Trailer di annuncio del gioco

pubblicazione: PlayStation 5, Xbox Serie X/S, Windows

Adattarsi da Manga di Akira Toriyama Pubblicato originariamente negli anni 2000, Terra di sabbia È un gioco di ruolo d'azione open-world che mette i giocatori nei panni di Belzebù mentre lui e i suoi compagni tentano di affrontare forze ostili.

Lama a stella– 26 aprile

Lama Stellare – Anteprima | Giochi per PlayStation 5

pubblicazione: PS5

Lama a stella Il film è ambientato in una Terra post-apocalittica dove l'umanità è stata quasi spazzata via da creature strane e malevoli. I giocatori assumeranno il ruolo di Eve, un membro della Airborne Squad, in un gameplay frenetico combinato con attacchi a distanza.

Spunto: edizione anniversario – 30 aprile

Cue, trailer della data di uscita dell'Anniversary Edition (con introduzione)

pubblicazione: PlayStation 5, Xbox Serie X/S, Windows

Pubblicato originariamente 16 anni fa, Spunto: anniversario Questa edizione porta il classico platforming time-bending e l'azione sconcertante di questo titolo indipendente sulle console moderne. Oltre a 35 nuovi livelli, Spunto: edizione anniversario Include anche il feedback degli sviluppatori e ambienti completamente ridisegnati per garantire che il gioco abbia un bell'aspetto sui display 4K.

Il mare dei ladri – 30 aprile

Sea of ​​​​Thieves – Trailer preordine | Giochi per PlayStation 5

pubblicazione: PS5

Un'altra esclusiva Xbox (vedi cosa ho fatto lì?) sta facendo il salto su PlayStation con lo sviluppatore Rare's Il mare dei ladri. Se sei nuovo in questo gioco di pirati, Il mare dei ladri È un gioco multiplayer in prima persona a mondo aperto in cui puoi collaborare con gli amici per cercare tesori, partecipare a battaglie navali ed esplorare ciò che le acque aperte hanno in serbo per te.

Ecco una carrellata delle versioni di giochi a cui dovresti prestare attenzione mentre ci avviciniamo all'aprile 2024.