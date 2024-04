Ottieni due caricabatterie e cavi rapidi USB-C Anker per soli $ 13 con Amazon Prime

La decisione delle compagnie telefoniche di non fornire caricabatterie USB-C con i loro prodotti è certamente una buona cosa per il pianeta, ma significa che potresti dover acquistarne uno tuo. Aggiungere due caricabatterie USB-C da 20 W alla tua raccolta di opzioni di ricarica è più economico di quanto pensi. Amazon attualmente offre un pacchetto che include Due caricabatterie USB-C Anker da 20 W per soli $ 13E riceverai anche due cavi USB-C. Questa è la buona notizia, ma c'è un punto da tenere presente prima di effettuare l'ordine: devi essere un membro di Amazon Prime per ottenere questo prezzo speciale, anche se il prezzo normale di $ 19 è comunque un buon affare.

Ottenere un caricabatterie e un cavo a questo prezzo sarebbe una buona giornata, quindi ottenerne due è piuttosto impressionante. Ogni caricabatterie è dotato di una porta USB-C da 20 W, sufficiente per caricare velocemente anche gli iPhone più recenti. È inclusa anche una porta USB-A legacy per coloro che ne hanno bisogno. Entrambi i cavi USB-C sono lunghi 5 piedi e sono disponibili in bianco o nero.

Uno dei miei colleghi di CNET ha appena acquistato questi dispositivi, a un prezzo fastidiosamente più alto, e afferma che i caricabatterie sono ben costruiti e che i cavi inclusi sono abbastanza buoni se non particolarmente robusti. Sebbene questo accordo non richieda coupon o codici sconto, lo fa Lui è È elencata come un'offerta a tempo limitato, il che significa che potrebbe terminare in qualsiasi momento e senza preavviso. Tienilo a mente quando pianifichi il tuo acquisto.

Ora che hai finito con la tua batteria a casa, forse è il momento di riconsiderare la tua soluzione di ricarica anche quando sei in viaggio. La nostra raccolta delle migliori offerte sui generatori ti garantirà di non restare mai senza energia, indipendentemente da dove ti trovi.